沒錢不怕被詐騙！桃園運將要辦約定帳戶　警一席話讓他嚇出冷汗

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名40多歲李姓運將被詐騙集團詐騙多次仍執迷不悟，16日前往銀行申辦額度300萬元的約定帳戶，並自認已被騙到沒錢了絕不會有損失了，但據報趕的警方告知一旦成為人頭帳戶兼車手，就是詐騙集團幫兇和犯罪嫌疑人，當場讓李男啞口無言冒冷汗，立即終止申辦帳戶的念頭。

▲▼詐騙集團透過通訊軟體誘騙李男申辦約定帳戶。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所接獲國泰世華銀行北桃園分行尹小姐的通報，有民眾疑似遭詐騙，準備辦理約定帳戶，請員警到場協助勸導。巡佐黃建誌及警員鄭敦全立即趕抵現場，該位計程車李姓運將接受員警詢問時，他很平靜的跟員警說，自己之前多次被騙，包括投資虛擬貨幣、博弈等，造成非常大的損失，幾乎騙光化的積蓄。

▲員警分析李男將成為詐騙的幫凶和共犯，嚇得他立即終止申辦帳戶。（圖／桃園警分局提供）

最近透過交友軟體認識一位女性友人，對方很同情他的遭遇，願意幫忙指導投資電子公司來獲利彌補損失，且對方說自己如果沒錢也沒關係，既然戶頭裡沒半毛錢就不可能再被騙。

員警經其同意查閱兩人通訊軟體的對話，發現對方所使用話術即詐騙集團慣用伎倆，隨即為李先生分析，對方要李先生開設額度300萬的約定帳戶，之後會以投資為藉口，請其辦理信用貸款等方式轉帳詐騙，也可將詐騙被害人款項匯至該約定帳戶，再透過李先生領出或轉匯，導致他在不知情的情況下成為人頭帳戶兼車手，成為詐騙集團幫兇和犯罪嫌疑人，一席話說得李先生啞口無言冒冷汗，立即終止申辦帳戶。