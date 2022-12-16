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詐騙集團專騙聾啞人得手5500萬！贓款買大樂透「又中6300萬」

▲台股,飆股,詐騙,詐貸,簡訊,網路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲浙江衢州的詐騙集團專門騙聾啞人士，得手後贓款買大樂透，結果又中大獎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

浙江衢州一夥詐騙集團針對聾啞人士行騙，共計騙取了1,250萬餘元（人民幣，下同，約新台幣5,511萬元），事後主嫌用了贓款買大樂透，沒想到中了1,450萬元（約新台幣6,393萬元），警方調查後，將部分款項凍結，並將詐騙款項全額退還給39名受害人。

▲▼詐騙集團專騙聾啞人士，得手5,500萬元，主嫌拿贓款買大樂透，又中了6,300萬元。（圖／翻攝微博）

▲詐騙集團專騙聾啞人士，得手5,500萬元，主嫌拿贓款買大樂透，又中了6,300萬元。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，這夥詐騙集團專門針對聽障人士進行詐騙，行騙區域橫跨了8個省份、13座城市，累計下來不法所得超過1,250萬餘元（約新台幣5,511萬元）。

▲▼詐騙集團專騙聾啞人士，得手5,500萬元，主嫌拿贓款買大樂透，又中了6,300萬元。（圖／翻攝微博）

▲警方配合銀行，將1,300萬元（約新台幣5,731萬元）的贓款凍結，並將3人逮捕歸案。（圖／翻攝微博）

這夥詐騙集團得手後，主嫌曾拿贓款購買大樂透，結果中了1450萬餘元（約新台幣6,393萬元），並將其中的1,300萬元（約新台幣5,731萬元）轉入女友的帳戶當中。

▲▼詐騙集團專騙聾啞人士，得手5,500萬元，主嫌拿贓款買大樂透，又中了6,300萬元。（圖／翻攝微博）

▲龍游縣警方成立了退贓大會，將受害者的錢全數退回。（圖／翻攝微博）

衢州市龍游縣警方得知消息，立即聯繫銀行，將1,300萬元贓款全數凍結，也逮捕了這3名詐騙集團成員。警方後續羅列了受害者名冊，並於14日舉辦了「退贓大會」，將受害者遭詐的款項全數退還，3名成員也分別被判了10年以上的有期徒刑，事件總算圓滿落幕。

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