最老車手！75歲婦成詐團共犯「到處找ATM領錢」　落網曝辛酸心願

記者黃宥寧／台北報導

太心疼！士林警分局破獲一起三方詐騙案，經查75歲張姓老婦聽信詐團話術，將個人存摺帳戶拍攝給詐團使用，並持提款卡到多處ATM提款，共領百萬贓款再繳回給詐團，陸續已有4名女性受害人。張婦落網稱「家中房屋老舊，需要錢裝修」才誤信詐團話術，全案訊後依詐欺罪函送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區出現1名75歲女車手，警追查發現張婦需貸款裝修房子，聽信詐騙集團話術持提款卡赴多處提款機提領8筆贓款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，詐騙集團利用簡訊隨機向不特定人傳送「低利率放款」訊息，等借款人上門聯繫後，就要求拍攝個人存摺帳戶及金融卡，並表示會陸續匯入單筆或多筆款項，作為借款人財力證明，以方便高額貸款，藉機取得借款人存摺帳號，詐團成員同時也盗用他人通訊軟體LINE，以「假冒親友借款」方式詐騙其他被害人，等被害人匯款到借款人帳戶內，就聯繫借款人持金融卡將贓款領出，再繳回詐騙集團手中。

對此，1名75歲張姓老婦急需借錢，聽信詐團話術，將個人存摺帳戶拍攝給詐團，並依指示持提款卡、存簿到士林區郵局、永豐銀行等提領，共提領8筆贓款達百萬。

▼張婦獨自走在街上不斷尋找ATM提款，無助慌張模樣惹心疼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張婦提領後繳回詐團，豈料，竟陸續出現4名女性被害人赴派出所報案，有人表示上網買東西被騙，也有人指出是接到親友打電話借款因此匯款，經警方抽絲剝繭，發現4名被害人都是匯款到張婦帳戶，故追到張婦。

張婦到案說明後，慌張表示「家中房屋老舊想裝修，需要一筆錢」，因此才按照指示去領錢，真的不知道自己提領的是被害人所匯，但警方訊後仍依詐欺罪將她函送士林地檢署偵辦。

士林分局指出，今年迄今查獲31件詐欺集團，犯嫌127人，張婦淪此次「最高年齡」車手，警方呼籲詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，要求提交、匯款金錢都是屬於詐騙手法，民眾務必提高警覺及隨時關心家中年長者，發現可疑立即與警方聯繫，即可減少詐騙案件發生。