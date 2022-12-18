寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

▲寒流來襲，不過合歡山僅在凌晨短暫飄雪，未出現銀白世界美景。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

強烈寒流來襲，合歡山地區在凌晨2時許短暫降下入冬後第一場雪，不過並未持續太久，也沒重現銀白世界美景，僅有公路邊坡、屋頂有結冰情形；公路總局於今天早上開放台14甲線通行，武嶺至松雪樓局部路段路面因結冰未融，限加掛雪鏈，並呼籲民眾注意行車和自身安全。

根據中央氣象局監測資料，合歡山於今天凌晨1時持續緩降至零下0.5度，相對溼度達100%，至2時10分左右終於開始飄雪，讓上山苦等的追雪遊客興奮不已，但為時甚短；松雪樓人員也直呼「寒流未如預期」，今天凌晨幾乎只下冰霰。

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公路總局第二區養護工程處指出，台8線大禹嶺（107.5k至110k）及台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k），17日夜間實施預警性封閉路段，已於7時解除恢復交通，但經派員檢視路況，台14甲武嶺至松雪樓（31k至32.5k）局部路段路面結冰未融，限加掛雪鏈通行，並視情況機動調整，而機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

公路總局籲請欲行駛台7甲、台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備、保暖衣物與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打本處04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。