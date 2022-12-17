高虹安涉詐助理費　郭正亮曝解方：快找副市長挖「新竹大秘寶」

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長當選人高虹安日前遭控詐領國會議員助理費案，檢調16日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，前民進黨立委郭正亮16日表示，高虹安接下來最好找一個很會辦案的副市長，這樣即使一審出事，副市長還可以代理她繼續找出「新竹大秘寶」。

郭正亮昨日在節目《新聞大白話》上說明，高虹安遭控「詐領國會議員助理費案」已經吵很久了，但檢調卻急在12月25日就職前下馬威，這當然會讓人家聯想到「新竹大秘寶」到底是嚴重到什麼程度，在就職之前給高虹安很大的壓力；所以，若高虹安真的去辦「新竹大秘寶」，應該會出大事。

郭正亮建議，高虹安最好找一個很會辦案的副市長，因為如果她一審出事，副市長還可以代理她繼續辦案，辦到天怒人怨反而會沒事。他說，高虹安自己當然也要辦案，如果就職之後就立刻去找「新竹大秘寶」，找到越深、挖的越醜陋就越保命，根據過去的經驗就是如此，檢調可以動，那她作為一個新竹市長也可以揭發弊案，大家都硬碰硬做到最快的程度。

至於高虹安是否會在12月25日前遭到羈押？郭正亮強調，「這根本就是天方夜譚，但還真的有人在討論，就知道他們到底急到什麼程度，無論如何就是不要讓高虹安就職，好像她一就職就會發生什麼天大的事情。」他認為，民進黨團總召柯建銘總召還是比較有EQ，知道任何箭不要射到他身上，所以才說尊重司法。

不過，郭正亮也透露，既然柯建銘都說要尊重司法，那高虹安也要尊重選民希望她去揭開「新竹大秘寶」的正當性來源，呼籲高虹安上任後應該用幾個月的時間努力去辦案。