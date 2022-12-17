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寒流發威「富貴角8.6度」！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」

▲▼氣象局溫度預測。（圖／氣象局）

▲最酷寒時刻將出現在下周一清晨，半個台灣低溫僅6到10度。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

極凍寒流發威，據氣象局觀測，今下午3時40分新北市富貴角出現8.6度低溫，不過最冷時刻還沒到，氣象局對全台20縣市發布低溫特報且持續到明天，其中7縣市下探6度或以下，下周一清晨半個台灣低溫都在6到10度，下周三又有一波大陸冷氣團，一口氣要冷到下個周末聖誕夜。

根據氣象局公布低溫地圖，周一清晨將是台灣最冰凍時刻，半個台灣溫度都在6到10度。

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中央氣象局預報員曾昭誠表示，受寒流影響，今天(12/17)溫度一路下滑，越晚越冷，溫度持續下降到明天(12/18)清晨，北部和宜蘭地區低溫約7度，中南部約10度，明天白天一整天溫度也都在7到10度，中南部白天可見到太陽，溫度可到15度，入夜後到下周一(12/19)清晨，輻射冷卻明顯，下周一清晨低溫約6到10度，北部約9到10度。

▲▼氣象局溫度預測。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象局）

降雪部分，曾昭誠表示，今天在溫度下降過程，今天到明天清晨3千公尺高山有降雪機會，中部以北2千公尺高山有降雪或冰霰機率；目前雪山山脈這一帶北部高山低溫已降到0度，不排除有降雪機會，另外太平山和玉山低溫已到1.5度到2度，是否降雪還要再觀察。

曾昭誠指出，今天入夜到明天清晨天氣轉乾，明天清晨過後，降雪機率將會降低。

▲今各地低溫觀測。（圖／氣象局）

▲今各地低溫觀測。（圖／氣象局）

由於下周一(12/19)開始，寒流逐漸減弱，溫度將回升，中南部清晨6到9度，白天可回溫至20度，北部可到15度；下周二(12/20)溫度持續回升，中南部21度到23度，北部20度。

不過天氣僅回暖2天，下周三(12/21)過後將再迎另一波強烈大陸冷氣團南下，曾昭誠表示，下周三起各地溫度將再下降，預估持續影響到下周六(12/24)，未來一周都是偏冷天氣，其中下周四、下周五(12/22~12/23)前後比較冷，但後期預測仍有變動空間，待持續觀察。

▼風力預測。（圖／氣象局）

▼風力預測。（圖／氣象局）

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