28大學生滑獨木舟驚傳落海！8人失溫送醫　高科大說話了

記者許宥孺／高雄報導

高科大師生今(17日)上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨突然變大，有5名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，校方強調，事前校內申請程序完備，現場也有專業教師、救生員、教練參與活動。

▲高科大學生划獨木舟落喊海。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在17日上午將近11點時，警消獲報，茄萣區正遠路附近地區發生多人落海事件。消防局立即派遣由副大隊長郭士銘率24車48人3艇前往搶救。

經了解，現場有61名高雄科技大學海洋休閒管理系學生，當時到情人碼頭上必修課程「獨木舟理論與實務」，並採分批進行長划訓練，第一批有28名學生下水，第二批則在岸上訓練，尚未進行長划實作。

未料，突然風雨加大，造成學生受困海上，有2名學生落海，接著有3名學生在接駁上岸時，也因風浪大而落水，經消防局、海巡等船艇載回岸上，現場清點人數確認都平安上岸。

▲消防局出動船艇搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有8名學生因失溫、擦傷被送醫救治。（圖／記者許宥孺翻攝）

高科大指出，進行時風象平穩，已進行至長划的折返點，因臨時的風雨變化，請求消防海巡協助救援。共有14位於折返點上岸，因失溫及表皮輕傷，共8位同學（2男6女）分別送往台南、高雄共5家醫院，同學全數意識清醒，多數為失溫情形，部分擦傷。8名學生都已陸續由老師、教官接送回家，沒有住院。

高科大強調，經查事前校內活動申請程序完備，現場有專業教師、救生員及教練參與活動。