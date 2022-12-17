對陸高科技「精準脫勾」能多久　楊希雨：盟國不跟進美國也難受

▲中美「脫勾」半導體之戰，陸學者認為中國難受，美國以後也不好受。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《環球時報》今（17）日舉行一年一度年會，廣邀兩岸專家學者探討中共二十大後新國際關係，首場聚焦「中美共處：新模式要磨合多久？」大陸學者從中美「脫鉤」來看半導體之爭，大陸學者楊希雨說，美國主要針對中國的高科技發展「精準脫鉤」當中國覺得選擇性「脫鉤」很難受，實際上美國自己也很難受，加上盟國如果不跟進，這個圍堵政策遲早收回。

《環球時報》2023年會聚焦「二十大之後的中國與世界」，第一場出席學者有大陸海軍少將楊毅、復旦大學一帶一路全球治理研究院、常務副院長黃仁偉、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮、、中國社科院政治學所研究員房 寧、復旦大學國際問題研究院教授沈丁立、中國國際問題研究院亞大研究所研究員楊希雨、中國國際問題研究基金會研究員何偉文。

▲中國國際問題研究院亞太研究所研究員楊希雨。（圖／環球時報提供）

談到中美「脫鉤」問題， 就制裁中國半導體來看，中國國際問題研究院亞太研究所研究員楊希雨指出，從半導體、量子計算、人工智能、生物技術還有自動化系統，美國主要針對中國的高科技發展「精準脫鉤」，不是全面性，而是有選擇的「脫鉤」。拿行政手段扭曲市場規律，但這種事絕對不可持續。

他也舉例，「上世紀90年代，我當時在美國工作，美國對華實行全面制裁，但最後卻是柯林頓政府放棄絕大部分在1989年以後採取的對華製制裁。」隨著時間的推移，改變選擇性「脫鉤」一定是美國，而不是中國。

▲復旦大學國際問題研究院教授沈丁立。（圖／環球時報提供）

復旦大學國際問題研究院教授沈丁立分析，目前美國採取 「小院高墻」暴力式打壓，短期內已經產生了消極效果，比如讓中國無法獲得美西方的高端晶片，讓華為5G手機製造受到制約。

如果從宏觀市場銷售來看，沈丁立指出，以中國晶片市場銷售額有49.9%是來自美國晶片，分為美國直接銷售、通過其他國家販售，以及美國在中國三個企業生產。中國晶片佔世界1/3，美國又佔中國1/2市場，如果丟掉中國這塊市場會是什麼打擊。

沈丁立表示，根據美國半導體協會統計，2016年到2021年美國11家最大的半導體公司，對中國的銷售總額包括晶片和晶片製造設備，總共達到1千億美元，比2016年累計增長52%，美國對世界其他地區的同期銷售增長是27%，如果中國這塊市場丟失打擊很大。

他進一步舉例，根據美國半導體協會統計，為什麼美國晶片半導體產業遙遙領先，最根本的原因是投資密度非常大，研發高強度，整體銷售收入是18.6%（去年）。如果去掉中國銷售銷，研發收入也會減少。舉例，去年投入研發是500億美元，如果在中國部分減掉200億，美國在世界上半導體將不是第一，規模技術不再是世界領先。

沈丁立預測，10年、15年之後，中國的經濟體量會基本打平美國，再過10年、15年，到2050年不管美國打不打壓，中國都要自己研發。不能因為有便宜東西買，自己不好好研發，命運必須掌握在自己的手上。

▲大陸官媒《環球時報》今（17）日上午9點舉行一年一度年會 。（圖／環球時報提供）

中國社會科學研究院政治學所研究員房寧說，高科技企業是全球化，離開全球市場與合作，不論是哪一個國家，中國、美國都不行。

談到「脫鉤」誰最難受？房寧指出，外界往往把重點放在中國的看法，必須從西方的角度，從美國內部的經濟社會結構來思考這個問題。其實「脫鉤」也是美國在嘗試調整從上世紀80年代以來形成的世界經濟秩序、供應鏈、產業鏈、價值鏈等，美國深刻地感覺內部問題，這是所謂「脫鉤」的深層次背景。

復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉說，「脫鈎」關鍵看美國的盟國，如果全部追隨美國，中國一定會非常困難，如果美國盟國不願意追隨，這個政策會打折扣，甚至不得不收回去。

他也表示，韓國到現在都沒有接受美國的「脫鈎」政策，歐盟也公開表態不願意全盤接受「脫鈎」，最近包括荷蘭的立場也發生改變了。中國的困難是暫時性、局部性的，而對華「脫鈎」造成的後果對美國而言是長期性，全局性。