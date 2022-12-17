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大陸 大陸焦點 特派現場

「俄烏衝突」中美預警！　陸學者憂「台灣問題」重演烏克蘭陷阱

▲▼ 大陸官媒《環球時報》今（17）日上午9點舉行一年一度年會、大陸官媒環球時報社長、總編輯范正偉 。（圖／環球時報提供）

▲ 大陸官媒《環球時報》17日舉行一年一度年會。（圖／環球時報提供）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《環球時報》今（17）日舉行一年一度年會，廣邀兩岸專家學者探討中共二十大後新國際關係，首場研討會聚焦「中美共處：新模式要磨合多久？」大陸學界一致認同「俄烏戰爭對中美關係帶來巨大衝擊」。大陸學者黃仁偉指出，俄羅斯和烏克蘭的衝突，對中美雙方有預警作用，中國會擔心「俄烏陷阱」在台灣問題上重演，美國積極提供軍武援助，也是受到烏克蘭啟示，認為越早準備越好，反而加大中美地緣政治風險。

《環球時報》2023年會聚焦「二十大之後的中國與世界」，由大陸官媒《環球時報》社長、總編輯范正偉主持，第一場視訊出席學者有大陸海軍少將楊毅、復旦大學一帶一路全球治理研究院、常務副院長黃仁偉、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮、中國社科院政治學所研究員房 寧、復旦大學國際問題研究院教授沈丁立、中國國際問題研究院亞大研究所研究員楊希雨、中國國際問題研究基金會研究員何偉文。

復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉表示，俄烏衝突對中美關係有重大影響，促使中美關係地緣政治因素顯著上升，美國已經把中國進一步定位為「地緣政治的最大挑戰者」。

黃仁偉說，「地緣政治這個因素，第一次在中美關係中成為十分重要的位置，值得重視。」美國上一份報告稱呼中國是「最大的戰略競爭對手」，5月份美國務卿布林肯改口稱「國際秩序的最大挑戰者」，7月份美國發表《國家安全戰略報告》，把中國定位為「地緣政治的最大挑戰者」。

他進一步指出，俄羅斯和烏克蘭的衝突，對於中美雙方也有預警作用，中國會擔心「俄烏陷阱」在台灣問題上重演。美國聲稱中國會做第二個俄羅斯，把台灣變成烏克蘭。

黃仁偉也提醒，「中美雙方在『台灣問題』上存「烏克蘭陷阱」的問題。美國給台灣輸送武器，協助台灣武器儲備和武器使用的訓練，似乎是為了吸取烏克蘭的教訓，認為『準備越早越好』，加大中美地緣政治的風險。」

金燦榮發也認為，「俄烏衝突不僅是今年最大的國際政治事件，應該是1991年冷戰結束至今最大的國際事件」，這場俄烏衝突的一個重大影響，可能衝擊美國體系基礎，「我們必須承認冷戰後我們主要就生活在美國體系裡面。」

▲▼ 大陸官媒環球時報年會，大陸學者金燦榮 。（圖／環球時報提供）

▲中國人民大學國際關係學院教授金燦榮 。（圖／環球時報提供）

金燦榮說，面對美國的控制，俄羅斯是暴力反抗，所以美國現在必須壓制，但俄羅斯有核武器，美國不能親自下場，必須靠兩個手段，經濟制裁和代理人戰爭。但這兩個手段也許都沒有用，需要再觀察兩年，美國體系是否受到衝擊，如果美國在世界體系中的地位整體往下走，對中美關係甚至全世界影響巨大。

除了俄烏衝突 ，黃仁偉補充說明，外界也要關注美國「印太戰略」進一步具體化，包括把整個印太戰略中的經濟框架提出來，作為一項重大部署在東南亞進行展開。

他也指出，中國也有新動作，比如加強與中東聯繫，美國也非常緊張。某種程度上，雙方都在強化地緣政治因素，也給中美關係不確定性增加很多負擔，雙方也擔心這種強化將導致更大的對抗。

黃仁偉說，「現在中美都有意識，底線不往大的對抗方向走，但是我很懷疑這個危險的程度不會減輕。」

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