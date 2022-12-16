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大陸 大陸焦點 特派現場

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲中國晶片龍頭長江存儲等36間中企列黑名單。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部將36間中國企業列入「實體清單」，包括長江存儲（YMTC）、寒武紀科技及上海微電子裝備（SMEE），嚴格限制它們獲取美國技術。另外，同時宣布將26家中國企業從「未經核實」名單剔除，當中包括為阿斯利康新冠肺炎疫苗生產原料的藥明生物子公司。

中國駐華盛頓大使館表示，美國正在公然在技術領域進行經濟脅迫和霸凌，破壞中美企業之間的正常商業活動，威脅全球供應鏈的穩定。中方將堅決維護中國企業和機構的合法權益。

美國商務部指出，列入清單的公司中，有21間是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業，並與中國國防部門有緊密關係。另外有9間公司被指支持中國軍事現代化，發展高超音速導彈有關。

長期被美國政府盯上的長江存儲被列入名單，原因是擔心它可能會將美國技術轉移到此前被列入黑名單的中國科技巨頭華為和海康威視 。

美國商務部表示，今次行動是針對中國取得和借助人工智能等先進科技，從事軍事現代化和侵犯人權等行為。在未經許可下，美國企業不得向清單內企業供應美國貨品、技術及服務。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在聲明中表示，在實體清單增列上述中企，推進拜登政府拒讓中國「獲取先進技術以供軍事現代化和侵犯人權」的行動。

中國商務部12日表示，北京已就美國對中國對晶片和其他產品實施出口管制向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

另外，美國15日稱，已將阿斯利康新冠疫苗原料生產商藥明生物和其他24家中國公司和9家俄羅斯公司從「未經核實」實體名單（Unverified List）中移除，該名單使美國供應商出口給這些外國公司時，須進行更詳盡的檢查。

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