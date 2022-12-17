遭網紅烏鴉拍片質疑「假公益真行銷」　北盜黑金城找律師開吉了

▲▼黑金城在15日前往北市警局對網紅烏鴉提出妨害名譽告訴。（合成圖／翻攝YouTube）

記者邱中岳／台北報導

網紅烏鴉日前因當街攔阻另名網紅蘭小明去路，還找多人攝影質問，被一狀提告，後查出烏鴉自稱竹聯幫仁堂成員，並恐嚇水產公司挨告恐嚇，遭到北市大安分局一併辦理，但近日又被「北盜」黑金城提出妨害名譽告訴。

據了解，網紅烏鴉日前當街堵住綽號「蘭小明」的李姓網紅，當街率多人持手機拍攝對峙，但是蘭小明表示不願接受拍攝，最後影片上傳之後，蘭小明到派出所提出妨害自由告訴。

事後警方又追查，綽號烏鴉的陳姓網紅，又涉及彰化水產公司恐嚇案，並暗示自己是竹聯幫仁堂成員，還亮出多名大哥的名號，要求對方花5百萬元解決，也被提告恐嚇取財。

沒想到烏鴉才被警方逮捕到案交保，近日又被「北盜」黑金城提出妨害名譽告訴，黑金城在15日下午3時許，透過律師向北市警局提出告訴，近日也將通知烏鴉到案說明。

據悉，黑金城因不滿烏鴉在網路平台直播指他「假公益真行銷」，所以才會透過律師前往提出相關告訴，儘管事後影片已經下架，但是仍被截圖提供給警方。

而對烏鴉提出妨害名譽告訴的黑金城，又稱「北盜」、「盜帥」，曾是80、90年代的傳奇大盜，專挑銀樓、鐘錶行以及畫廊下手，在3年內，所組成的竊盜集團犯下2百多起案件，偷走的名畫、珠寶以及名錶估計10億元，再次登上媒體版面，竟是控告網紅。