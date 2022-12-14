20歲網紅嫁到非洲「半年後已生娃」！否認3女共侍1夫　現身曝近況

▲遠嫁非洲女孩周周回應現狀。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸20歲網紅「周周在西非」此前獲得大量網友討論，甚至一度登上微博熱搜榜首。原因是已經身懷7個月身孕的她，跟著比自己年長15歲的非裔丈夫回到其家鄉奈及利亞定居，接著更傳出抵達該國後突然失聯。近日，她更新了影片，發文自曝自己的近況。

近日，「周周在西非」發文稱，自己遠嫁非洲快半年了，「不後悔遠嫁，現如今也有了女兒，已經4個月大了。」她還告白丈夫，「遇到彼此真的很幸運，多希望早點遇到你。」

此前，一名20歲的大陸女孩（網名「周周在西非」）7月28日，在社交平台上表示自己要和非洲老公回他的家鄉。帖文發布後在多平台引發廣泛關注，有網友留言稱，「不知道什麼原因讓妳本應該在本科的年紀，卻選擇了一個非洲大叔結婚生子。」

還有很多網友都勸她說，不要被愛情沖昏頭腦，遠嫁到一個陌生的地方很不安全，而且她對西非的醫療條件不了解，懷孕期間長途跋涉存在隱患。但「周周」當時卻表示，自己心意已決。

一名當地華人在得知此消息後和「周周在西非」取得聯繫，因為擔心她的安全，囑咐「周周在西非」與自己保持聯繫。但8月1日她在給「周周在西非」發消息後，「周周在西非」一直沒有回覆，疑似失聯，此事在網路上引發網友的高度關注。對此，中國駐奈及利亞使館工作人員稱，已經關注到這個情況，正在多方核實中。

8月1日23時許，「周周在西非」在社交平台上報平安稱，「一切很好，謝謝大家關心。」對於有網友稱周周「是她老公的第三個老婆」。她也回應，自己老公的家庭並不存在「有幾個老婆」的情況，二人本計劃於2021年底登記結婚，由於特殊原因，結婚推遲至2022年初，因此時間上造成了網友對二人的誤解。