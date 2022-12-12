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百萬YouTuber臉書發文「4天僅28人按讚」他震驚：太慘了！真相曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲聖結石的貼文點讚人數不到100人。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber聖結石過去經歷2次停更，消失5年時間，直到近年才重返幕前，最近有網友發現，聖結石的FB貼文，發布4天卻只有28個人點讚，曾經紅極一時，如今貼文的觸及率卻超低，讓他很震驚。事實上，聖結石10月就PO文表示，因發現臉書上有毒品廣告，發文提醒大家注意，卻被判定是違反社群守則的人。

有網友在Dcard上發文，「昔日的百萬網紅，這觸及也太慘了」，貼出聖結石7日在粉專發表的貼文，分享在日本新宿的知名蕎麥麵，便宜又好吃，只要去新宿都會去吃。貼文發布4天，僅有28人點讚，令他很震驚，「連我朋友隨便發廢文的讚數都比他高」、「看來只有18-34的人才能看到他的存在了」。

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貼文一出，底下有網友指出，聖結石現在已經財富自由，流量對他來說已經不是最重要的，「他都財富自由了，哪有差」、「他很早就脫離流量的苦海了」、「我覺得還好，本來做這行就有認知有這個風險了，而且聰明的在紅的時候就把賺來的收益拿去投資開店，其實點閱率對他們來說已經沒那麼重要，早就人生勝利組了」、「人家NFT幣圈賺麻了，哪有差，你們這些韭菜還在可憐他」。

事實上，聖結石10月12日在Instagram發文，透露自己的臉書帳號已受到限制，粉專也被管制觸及，起因是他的發文被判定違法社群守則。然而，他不滿地透露，自己是因為發現臉書上有毒品廣告，才發文提醒大家注意，卻反被判定是違反守則的人，提出抗議卻發現被駁回，仍無法解開臉書帳號的限制，失望表示，「吹哨者變成罪犯者的真實案例。」

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關鍵字：

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