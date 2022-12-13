理科太太被酸爆！北一女學霸賣筆記就沒事　律師曝最大差別

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber理科太太推出「諮商筆記」線上課程，掀起各界正反意見討論。巴毛律師12日表示，之前有北一女學霸販售筆記，YouTuber阿滴也曾出書分享對抗憂鬱症的經驗，為何都沒有引起這樣大的風波，問題就在於「內容是否會讓使用者沒有獲益反而受害」。

▲理科太太推出「諮商筆記」線上課程，遭質疑可能違法。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／理科太太Li Ke Tai Tai）

理科太太推出「諮商筆記」線上課程，引起專業人士反彈，甚至有人質疑「諮商」牽涉醫療行為，恐怕會觸犯法律。對此，理科太太表示，課程內容沒有諮商，也不會幫學員諮商，還反過來要求「酸民惦惦（安靜、默不作聲的意思）啦」。

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巴毛律師12日在臉書粉絲專頁「巴毛律師混酥團」的文章中提到，有些人認為「理虧太太（理科太太）」的問題出在課程收費，覺得既然是分享就不應該收錢，但她認為不是這樣的，因為沒有人有義務無償分享自己的經驗，不是分享經驗就應該免費，她也曾遇過要求免費諮詢的人，被拒絕之後，居然反過來酸諷她不是正義的律師。

巴毛律師表示，理科太太的課程問題不是因為收費，而是因為內容可能會讓使用者沒有獲益反而受害，之前北一女學霸賣筆記、阿滴出書分享對抗憂鬱症的經驗，甚至Hahow也推出過抗癌經驗分享的課程，「為什麼都沒有引起理虧太太這樣大的風波？有沒有收費從來不是問題所在，有沒有良心才是」。

至於理科太太推出的線上課程是否有違法疑慮，台北市衛生局表示，目前尚未調查是否違反具體事證，但開課後若接獲檢舉，會針對網站進行調查，如果發現未具資格者執行相關業務，將可依心理師法第42條，處2年以下有期徒刑，併科3萬以上15萬以下罰金；心理師若未報備或於非核可場所執行心理師業務，也可依同法裁罰，最高可處5萬元以下罰金。