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最強奶媽怒嗆24歲粉絲「低能秀下限」　氣到破音原因揭曉

記者黃翊婷／綜合報導

網紅謝薇安擁有天使臉孔、魔鬼身材，被網友封為「最強奶媽」，她日前在臉書直播中表示，因為確診取消見面會，事後竟然收到粉絲私訊抱怨，認為自己根本就是白花錢購買她代言的產品，讓她忍不住氣到大罵「無敵智障低能秀下限」，一度還因為太過激動而破音。

最強奶媽謝薇安確診取消見面會遭粉絲靠北，氣罵「無敵智障低能秀下限」。（圖／翻攝自Facebook／謝薇安Vivian）

▲謝薇安素顏開直播，氣憤表示自己因為確診取消見面會，事後卻遭到粉絲指責。（圖／翻攝自Facebook／謝薇安Vivian，下同。）

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謝薇安12日在臉書開設直播，戴著口罩、眼鏡，直接素顏入鏡，她表示，有一件事情讓自己生了兩天的氣，日前原本要舉辦一場見面會，但她在活動前一天確診，不得已只好取消，沒想到事後竟然收到粉絲以此為由，私訊要求退款，認為購買她代言的產品根本都是白花錢，讓她又氣又傻眼。

謝薇安無奈地說，活動取消粉絲生氣、發脾氣都可以理解，發牢騷也沒關係，但她確診發燒，粉絲卻以此為由認為支持她的代言產品是白花錢，還說出「不用講得好像妳很委屈，全台灣不是只有妳確診，我就是無法接受等了兩個月，活動最後落得一場空」，問題是她根本沒有強迫粉絲購買代言產品，確診也不是她願意的，「這是政府規定，你（指該名粉絲）可以去靠北政府，我是去看中醫的時候才知道確診了，人家已經通報了，不然我被罰錢，你願意去繳我出關趴趴走的罰金，那OK啊，我一對一見面都可以」。

最強奶媽謝薇安確診取消見面會遭粉絲靠北，氣罵「無敵智障低能秀下限」。（圖／翻攝自Facebook／謝薇安Vivian）

▼▲謝薇安擁有天使臉孔、魔鬼身材。

最強奶媽謝薇安確診取消見面會遭粉絲靠北，氣罵「無敵智障低能秀下限」。（圖／翻攝自Facebook／謝薇安Vivian）

謝薇安越講越激動，一度還破音了，她怒嗆該名粉絲「超級無敵智障低能秀下限」，對方已經拿到產品，根本沒有理由要求退款，「好像你花了一點錢，你就好棒棒，我就要捧你卵葩（指男性性器官）叫你爸爸嗎？活該單身一輩子」，等她病好了，一定要把這件事情的過程PO上IG，「你已經24歲了，講話還這麼幼稚，沒智商、沒邏輯，真的是一個讓我覺得很無言的人」。

直播影片公開之後，其他粉絲紛紛留言安慰謝薇安，「不要跟小孩子計較，妳值得跟成熟穩重又疼妳的人站在一起」、「真的支持妳的人應該要了解妳的狀況，多一點體諒」、「沒事，發洩一下情緒也很正常」、「發燒生病確診又不是自己願意的」、「對！互相尊重是必須的」。

▼謝薇安的IG擁有216萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

▲▼謝薇安。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

▲▼網紅謝薇安。（圖／翻攝IG／missingvivian）

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