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嘉義地藏庵前開講　選戰最後催票...李俊俋：準備好了！

▲▼ 李俊俋地藏庵廟口開講 黃俊森董事長力挺 菩薩在看在聽 自己掛保證 俊俋是最好的市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 李俊俋廟口開講，地藏庵黃俊森董事長力挺保證李俊俋是最好的市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋和立法委員賴惠員、地藏庵董事長黃俊森、嘉義市小英之友會總會長黃淑英，16日合體嘉義地藏庵，現場湧入近百名前來聽講的民眾，李俊俋在說明政策的同時，也提醒大家一起參加明天在競總舉辦的選前之夜，也要把握最後時間，替他打電話、傳LINE，幫忙拉票，請外地的子女也回來投票。

▲▼ 李俊俋地藏庵廟口開講 黃俊森董事長力挺 菩薩在看在聽 自己掛保證 俊俋是最好的市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋在致詞時，除了提及自己所推出的三心二箭及敬老愛心卡政見，他也感性表示，選舉走到現在倒數兩天，說實話非常累，但為了讓嘉義市民能有更好的生活，就是要繼續拚下去。李俊俋感性說，從參選以來每天站路口、掃市場，走遍嘉義市全部84個里「只有一個目標，用最誠懇的態度跟嘉義市民說，我已經準備好了。」

李俊俋表示：「感謝選戰中所有的朋友們沒有讓自己孤單，包括民進黨團的兄弟姐妹，他們爭先恐後來幫忙、都真心相挺，非常感動。」李俊俋堅定表示，陰雨時分，感謝大家沒有要讓他孤單，相信嘉義市民也會送上溫暖，讓嘉義市的未來雨過天晴。

▲▼ 李俊俋地藏庵廟口開講 黃俊森董事長力挺 菩薩在看在聽 自己掛保證 俊俋是最好的市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃俊森表示，這次李俊俋回來參選，遇到黃敏惠的打壓無所不在，實在很過分，所以今天特別穿上榮譽主委這件戰袍，明確的表態，也跟菩薩稟報，「如果大家肯定地藏庵，就知道我們正派的人，不可能支持壞的」，他除了舉牛稠溪荒煙蔓草，對比八掌溪的發展強調，「嘉義市的未來，自己真的很憂心」，他也以鐵路高架期待十幾年，終於在俊俋當立委，涂醒哲當市長，蔡英文擔任總統時才得以動工，肯定李俊俋，他表示，「俊俋的政見很好，一定要支持他當市長，菩薩在看、在聽，自己敢保證，俊俋是最好的市長」。

▲▼ 李俊俋地藏庵廟口開講 黃俊森董事長力挺 菩薩在看在聽 自己掛保證 俊俋是最好的市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴惠員除了和大家分享，自己是嘉義女兒從小在這裡成長，「人生最好的歲月都在這裡，希望自己美麗的故鄉，有一個最理想的市長參選人」，所以才會一直來推薦李俊俋。她也談到黃敏惠因為執行力不佳，導致補助款被回收的問題，她表示，「如果在嘉義市13年要做什麼，一定要很清楚，這也是為什麼李俊俋要推動65歲長輩補助裝假牙」，她強調，台南、嘉義縣都在做了，「覺得嘉義市實在很漏氣」，希望俊俋可以有辦法代表嘉義人，繼續在這片土地上為大家服務。

而在黃敏惠今日造勢，國民黨縣市首長幫忙站台的情形。李俊俋表示，對黃敏惠造勢沒有評論，但提醒嘉義市民，今天幫黃敏惠站台的林姿妙，是貪污罪被起訴的縣長，「所以最重要的是，人民要表達自己的聲音，如果投票率高的話，這樣的情形就不會發生。」所以請嘉義市民，一定要出來投票，找回民主聖地的光榮。

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