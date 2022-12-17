綠營放生吳怡農？　王鴻薇譏：他小英男孩耶！集三千寵愛於一身吧

▲王鴻薇相信民進黨絕對不會放生吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選持續激烈交鋒，國民黨參選人王鴻薇今（17）日駁斥外傳民進黨會放生黨籍參選人吳怡農，譏指吳怡農是總統蔡英文欽點的「小英男孩」，相信民進黨絕對不會放生他；所以未來選舉仍然非常辛苦，還是要用政績、服務以及過往的問政表現，來贏得選民支持。

針對媒體人謝寒冰在節目透露民進黨會「放生吳怡農」，王鴻薇對此表示，基本上民進黨絕對不會放生他，「大家不要忘記了，吳怡農可是蔡英文欽點的『小英男孩』，當然是集三千寵愛於一身！所以民進黨當然不會放生他。」

王鴻薇進一步解釋，她日前直播稱吳怡農這次把選戰打成「一個人的江湖」，主要是針對吳所提出的政見舉凡松機遷移、國土防衛隊等等，交通部、國防部都沒有要承接的感覺，這說明吳在政策上無法獲得現在民進黨政府的共鳴。

王鴻薇強調，但在政黨方面，她相信民進黨絕對不會放生吳怡農；所以未來選舉仍然非常辛苦，不會忘記是在跟「小英男孩」在競爭。

另有媒體提及，立場傾綠的網路意見領袖史書華牙醫師不爽幫忙吳怡農的立委補選，王鴻薇對此表示，這個應該是民進黨政治人物跟側翼的恩恩怨怨，她不會加以評論；對她而言還是要用政績、服務以及過往的問政表現，來贏得選民支持。