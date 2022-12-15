天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

▲全家霜淇淋限時3天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

冬天也要吃冰的冰控們注意了！全家驚喜宣布祭出周末限定「霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味，明（16）日趕緊衝門市搶吃。

全家全門市祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括經典「小農鮮奶霜淇淋」、最新「嵜本玉米濃湯霜淇淋」，還有一次就能吃到雙口味的「胖胖版綜合款」，通通有買1送1，12月16日至12月18日限時開跑，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲必勝客買1送2剩2天。（圖／業者提供）

另，速食優惠也要衝吃，必勝客至12月16日前於全門市祭出「買1送2」優惠，期間「買大比薩再送1個大比薩加1瓶1.25L可樂」，且外帶、外送通通享優惠，趕緊揪團訂；加碼至12月29日前於PK雙饗卡APP推平日限定「買1送1」好康，只要買松露牛肝菌干貝起司紙包飯或粉紅醬海鮮起司紙包飯，直接免費再吃夏威夷獨享比薩1份。

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