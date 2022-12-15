　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

▲▼「全家X嵜本 SAKImoto Bakery」推玉米濃湯霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家霜淇淋限時3天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

冬天也要吃冰的冰控們注意了！全家驚喜宣布祭出周末限定「霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味，明（16）日趕緊衝門市搶吃。

全家全門市祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括經典「小農鮮奶霜淇淋」、最新「嵜本玉米濃湯霜淇淋」，還有一次就能吃到雙口味的「胖胖版綜合款」，通通有買1送1，12月16日至12月18日限時開跑，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客買1送2剩2天。（圖／業者提供）

另，速食優惠也要衝吃，必勝客至12月16日前於全門市祭出「買1送2」優惠，期間「買大比薩再送1個大比薩加1瓶1.25L可樂」，且外帶、外送通通享優惠，趕緊揪團訂；加碼至12月29日前於PK雙饗卡APP推平日限定「買1送1」好康，只要買松露牛肝菌干貝起司紙包飯或粉紅醬海鮮起司紙包飯，直接免費再吃夏威夷獨享比薩1份。

【你可能也想看】

►八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收
►放了整顆統一布丁！冬季最新「草莓蛋糕」開吃　還淋巧克力脆皮
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
北部連日大雨「1區」卻少雨！　真正原因曝光
快訊／恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女一家4口判決出爐
是否開放小三通？　顧立雄：春節前拍板
好市多「豪賣176萬三輪車」　車主超狂現身了
快訊／燒死9人李國輝「4度被判死」！　判決大逆轉
兒「9點還沒睡」氣炸！　嚴立婷哭了：我是王八媽媽
世足決賽！　奪冠預測出爐
直擊！檢調突襲高虹安辦公室　遭控詐領國會議員助理費
朱立倫「恢復小三通！台灣人最大受益」　台大醫：忘了這事？

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

只有5天！超市「世足賽進球就發折價券」　 猜中冠軍隊再領600元

超商獨家「烤雞飯」來了！雞肉鮮嫩多汁太欠吃　加碼喝超濃叻沙湯

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

只有5天！超市「世足賽進球就發折價券」　 猜中冠軍隊再領600元

超商獨家「烤雞飯」來了！雞肉鮮嫩多汁太欠吃　加碼喝超濃叻沙湯

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

跑到頂樓跳樓「何處算凶宅」　網歪樓：看有沒有帶鑰匙

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

女主管登機前接「最後一通電話」　突然墜14m高空橋撞水泥地身亡

生命樹「桃市總圖」12／17迎賓！蔦屋、影城這時開　各樓層亮點先看

快訊／吳怡農拋雙語政策：每區設「學習中心」　開平價英文＆電腦班

「連高嘉瑜、王世堅都要蘇貞昌下台」　王鴻薇：吳怡農還默不作聲嗎

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

消費熱門新聞

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

中華電信四季饗宴大送Hami Point

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超市連5天「世足賽進球就發折價券」

佳德鳳梨酥　被驗出含塑化劑

歡慶全家東森1號店開幕　12/15買指定商品送草莓

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

超商「30元特大杯美式」連3天搶！

超商「美式拿鐵買2送2」剩今天

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

最強冷空氣要來了！超商開賣3款熱食

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電還能顧荷包

超商獨家「烤雞飯」！肉嫩多汁配料多

更多熱門

相關新聞

70年泰山老招牌　經營權大戰兩方火力全開

70年泰山老招牌　經營權大戰兩方火力全開

身為食品業績優生的泰山企業，近期經營權之爭愈演愈烈，出售全家股權引起大股東龍邦喊告，預料雙方將有一波法律戰；觀察泰山近年來的股權變化，以及董座分別由詹岳霖、詹逸宏及詹景超擔任，被外界視為家族團結力備受考驗，此次又面臨市場派的步步進逼，外界也高度關注70年的泰山企業後續發展。

潮品集‧潮坊插旗台北信義商圈

潮品集‧潮坊插旗台北信義商圈

全家賣台中烏日土地建物　預計獲利3.55億元

全家賣台中烏日土地建物　預計獲利3.55億元

國泰蔡家買全家二成股權　全盈支付：樂於合作

國泰蔡家買全家二成股權　全盈支付：樂於合作

男友給卡「清空購物車」反悔喊告！她討拍被罵爆

男友給卡「清空購物車」反悔喊告！她討拍被罵爆

關鍵字：

美食情報美食雲超商優惠全家霜淇淋買1送1

讀者迴響

熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面