開囤了！超商連3天搶「23元大杯美式」　可以寄杯、無兌換期限

▲全家23元大杯美式限時3天搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控繼續囤！全家祭出限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，並開放APP寄杯、冷熱互換，且沒有兌換期限，若自帶環保杯還能再省5元，相當於每杯23元就有找，省到不行，加碼還有暖胃熱黑糖薑茶2杯65元好康，今（16）日趕緊衝了。

全家即日起至12月18日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典美式2杯55元喝」優惠，且若使用環保杯還能現折5元，換算下來，1杯大杯美式不到23元就能喝，並可以使用APP寄杯、冷熱互換，還無兌換期限，每人最多可買5組，把握機會先囤：除外還有「熱黑糖薑茶2杯65元」好康，通通不能放過。

▲7-11指定咖啡飲品限時買5送2。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至12月21日止也推出「CITY愛分享日-買5送2」優惠活動，品項包括「精品美式優惠價400元」、「濃萃拿鐵／濃萃美式任選優惠價300元」、「風味系列指定品項任選優惠價325元」、「歐蕾系列指定品項任選優惠價375元」以及「燕麥系列指定品項任選優惠價375元」，每人限購4組，冰熱任選，售完為止，可兌換至2023年3月31日止。

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