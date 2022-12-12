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衝了！超商「美式／拿鐵買2送2」剩今天　APP寄杯加碼下殺半價喝

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲超商咖啡買2送2剩今天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控囤起來！OK mart今（12）日祭出限時咖啡優惠，於全門市爽喝「大杯美式/拿鐵買2送2」，加碼在雲端商城推「買12送12」好康，把握機會喝。另，全家今日也有「中杯拿鐵買3送3」，且開放寄杯、冷熱互換，通通不能放過。

OK mart今（12）日於全門市推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」優惠，加碼於網路商城OK mall爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵享買12送12」，並且可以寄杯、換冷熱，小確幸肯定要搶；另，全門市至12月28日前還有「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里氣泡咖啡」、「西西里咖啡」及「泰式奶茶」任選第2杯半價好康。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家中杯拿鐵今天買3送3。

另，全家今（12）日也於APP隨買跨店取祭出「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」優惠，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在2023年3月31日前兌換完畢。

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