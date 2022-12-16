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華航首創台灣淨零碳飛行！63周年慶推超狂機票　「宿霧4805元」

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航推出超狂周年慶機票優惠。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

華航日前勇奪DJSI道瓊永續指數全球航空業第一名榮耀，首創台灣「淨零碳飛行」，今 (12/16) 日更歡慶63周年慶，，推出超狂周年慶限時優惠回饋旅客、友善地球的生日大禮，包括短程航來回折扣1500元、長程航來回折扣3000元，其中扣後未稅票價菲律賓宿霧僅4805元起。

2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)評選結果出爐，華航刷新歷史排名及得分雙紀錄，勇獲全球第一，為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一連續7年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑。

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由於今 (12/16) 天也是華航63周年慶，華航表示，做為全球航空 ESG (環境、社會、公司治理) 永續發展龍頭，以別具意義的「淨零碳飛行」慶生。藉著與英國環保專業組織 Climate Impact Partners 合作的「環保旅程(ECO Travel)」碳抵換平台，為所有台灣出發的客貨航班執行「淨零碳飛行」，預計抵換 7000 噸碳排放量，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。

▲華航首創台灣「淨零碳飛行」。（圖／華航提供）

▲華航首創台灣「淨零碳飛行」。（圖／華航提供）

華航指出，今所有旅客完成碳抵換，盼透過這項國內運輸業首創大規模「碳中和」作為，實踐ESG永續經營，拋磚引玉邀旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，減輕地球的負擔。

華航也推出63周年慶限時優惠感恩活動，即日起至12月25日透過華航官網或手機APP購票，享定額減價超值限時促銷。其中旅客若購買2023年2月1日至2023至6月30日間台灣出發全航線機票 (上海、廈門除外)，可享短程航線來回折扣1500元、長程航線來回折扣3000元優惠。

其中折扣後未稅票價包括東南亞宿霧來回機票僅4805元起、峴港6745元起、清邁7230元起；日本高松8200元起；歐洲羅馬航線將於明年3月26日復航，購票可享優惠價最低2萬3190 元起優惠，維也納來回機票也推出2萬4645元起。

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