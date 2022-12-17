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民眾黨爆《中介法》在排黑條款中偷渡　蘇貞昌：支持防堵黑金槍毒

▲▼蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法，曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選、重罪重刑等4大類罪刑者，不得登記參選；然而，民眾黨發言人徐千晴卻指出，國家通訊傳播委員會（NCC）先前提出的《中介法》夾在《選罷法》排黑條款中通過，「國人離要被禁言的日子不遠了」。對此，行政院長蘇貞昌今早受訪時回應，希望大家一起支持防堵黑金槍毒，不要說一套做一套。

針對行政院15日通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法，民眾黨發言人徐千晴16日在臉書指出，《選罷法》行政院版本修法草案第51條之3規定，關於防制深偽影音傳播提供者，有限制瀏覽、移除、下架該聲音及影像的義務，質疑「這不就是《中介法》的本質嗎？民進黨是否利用大餅包小餅的方式，悄悄通過原本國人極力反對的《中介法》？」痛批《中介法》要靜悄悄地被夾在《選罷法》排黑條款中被通過，國人離要被禁言的日子不遠了。

對此，蘇貞昌17日受訪時僅回應，無論「黑金槍毒」或對違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受，所以行政院院會通過相關法律修改，以符合國人的期待，讓想要藉由這樣來介入公職選舉，進一步接掌公職、控制國家資源的人被法律防堵，「我們希望大家都一起來支持，不要說一套做一套。」

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關鍵字：

蘇貞昌黑金槍毒徐千晴中介法

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