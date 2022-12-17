追雪遊客注意！台14甲合歡山路段　今17時預警性封閉

▲合歡山台14甲線部分路段今(17日)下午5時起預警性封閉。（資料照／公路總局提供）

記者劉人豪／南投報導

入冬首波寒流今（17日）報到，合歡山可能會受到冷氣團影響開始降雪，不少民眾提早上山找尋好位置準備看雪，不過公路總局指出，台14甲線合歡山路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，為維護用路安全，將於今日17時起預警性封閉。

公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，今日晚間台14甲線合歡山路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，影響行車安全。公路養護單位為維護用路安全，將於17日17時起只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）及台8線大禹嶺(107.5k~110k)路段，視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台7甲線，並於明（18日）清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備、保暖衣物與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。