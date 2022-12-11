詐團黑吃黑！他買帳戶不給錢　和女友被押到摩鐵囚禁毆打

▲警方進入摩鐵救出被害的情侶，逮捕3人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區日前發生詐騙集團黑吃黑引發擄人、囚禁案；被害人購買人頭帳戶後不付錢，與女友被設局強押至摩鐵毆打、囚禁，被害家屬向警方報案，經鎖定手機定位，救出被害人逮捕6人，訊後依傷害、妨害自由、強盜等罪移送，其中5人遭收押禁見，1人10萬交保，警方將溯源查背後詐團。

警方表示，日前一名婦人到三峽分局二橋派出所報案，指稱接到兒子20歲陳姓男子求救電話，疑遭人綁架控制，要求300萬元贖金；警方原以為是詐騙老梗，經鎖定陳男手機資料，發現真有可能被綁架，警方立即組成專案小組，根據手機定位救人。

▼被害陳男被打的片體鱗傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

9日上午10時許，警方派遣大批警力前往三峽區一家汽車旅館，破門救出陳男及他女友19歲謝女，當場逮捕看顧的粘性、郝姓、焦姓等3名男子；陳男表示，自己深夜開車載著女友，到汐止區與人商討債務問題，沒想到反遭對方毆打，並載往三峽區摩鐵拘禁，車子也被搶走。

警方根據陳男被搶走的車子車牌，以車追人，在三峽區中山路攔截車輛，逮捕車內林姓、黃姓、方姓等3名男子；警方發現雙方到案後對案情有所保留，不願吐實，經調查才知，陳男向粘、郝2男購買銀行帳戶使用，事後卻不給錢，引發2人不滿，才會撂人毆打、囚禁他。

▼警方攔截被害人車輛再逮捕3人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方將涉案的6人依傷害、妨害自由、強盜等罪移送新北地檢署偵辦，其中黃男10萬交保，其餘5人收押禁見。另發現被害陳男疑為詐騙集團成員，將追查幕後集團。

▼警方查扣犯嫌身上刀械 。（圖／記者陳以昇翻攝）