延長賽！嘉義市長選戰明登場　還有2立委缺額待補選、2不分區將遞補

▲18日將進行嘉義市長選戰。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

18日將進行嘉義市長選戰，由總統府副秘書長李俊俋對上現任市長黃敏惠，但這並非九合一大選最後一役，還有南投縣長當選人許淑華、辭去立委參選的台北市長當選人蔣萬安立委席次需要補選，另有2位不分區立委周春米、高虹安當選縣市長，後續將遞補。

這次有12位立委投入縣市長、鄉鎮市長選舉，最終僅蔣萬安、高虹安、許淑華及周春米四人成功「轉換跑道」。

蔣萬安在選舉投票日前就請辭立委，中選會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，藍綠兩黨分別徵召甫連任成功的議員王鴻薇及壯闊台灣理事長吳怡農，另有無黨籍參選人蕭赫麟，共三人參戰。

在南投立委補選一役，許淑華表示，宣誓就職縣長後，才會將立委辭職書送交立院，屆時選委會才會公告立委補選。但藍綠兩黨還是提前備戰，準備推派人選卡位。

綠營部分，甫在縣長選戰高票落選的蔡培慧呼聲最高，民進黨縣黨部前執行長曾琮愷、集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪也有意爭取，藍營部分，國民黨主席朱立倫定調將採「徵召」模式，而南投縣黨部主委林儒彬、從南投市長轉戰縣議員的宋懷琳、連任成功的縣議員游顥均有意參選。

不分區立委遞補部分，在高虹安當選新竹市長後，依照不分區名單排序及婦女保障名額限制，陳琬惠預期遞補該不分區缺額，此外，陳琬惠此次同樣參選宜蘭縣長，儘管選戰失利，受惠於高虹安當選，陳琬惠從縣長落選人一躍成為民眾黨準立委，是台灣政治史上罕見經歷。

至於周春米不分區席次，遞補第一順位是前立委陳靜敏，陳靜敏在陳其邁2018年競選高雄市長時就曾遞補不分區立委，2020年陳靜敏再次獲不分區提名，雖席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。