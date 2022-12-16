金正恩的軍武霸業！　南韓研究：北韓約持有「近90枚核武」

▲金正恩緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，近來更發展各種長短程彈道飛彈，試圖在飛彈上掛載核彈頭，讓核武攻擊的手段變得更加多元。儘管國際社會並未承認核武持有國的地位，北韓卻多次主張自身擁有核武。南韓國防研究專家指出，北韓至今為止約擁有近90枚核武，預估2030年可以擁有160枚。

根據韓媒《News1》，韓國國防研究院（KIDA）現任研究委員李相圭（이상규，音譯）今（16）日透過2022年下半季北韓軍事論談，討論北韓戰略環境與未來核武威脅評估，他引述國際原能總署（IAEA）北韓安全措施報告書的內容，直指北韓去年重新處置使用過後的核燃料。

李相圭表示，直到現在為止北韓所生產的高濃縮鈾約2044公斤、鈽為68至72公斤，預估至2030年將會生產共3408公斤的高濃縮鈾、107至123公斤的鈽，「經推測，目前北韓持有的核武規模為88至89枚，至2030年為止將約持有162至166枚。」

李相圭分析，隨著北韓陸續研發出戰術核武、超大型核彈頭，在技術與戰略層面上自然需要再度進行核試驗，「從豐溪里核試驗場的準備狀態、地質穩定性、內外條件等因素來判斷，北韓將會進行第7次核試。」

另一名研究專員朴用漢（박용한，音譯）則認為，北韓使用核武的目的雖有很大的可能是為了自我防禦，然而一旦平壤當局判斷美國、南韓聯軍採用先發制人戰術導致其錯失使用核武機會，則有相當可能在戰事爆發初期使用核武。

朴用漢警告，一旦台灣海峽爆發戰爭，導致美國在協防時無法適時將軍事力量投射在韓半導（朝鮮半島），則伺機行動的北韓恐怕將展開積極攻勢，在戰爭爆發初期便使用核武，達到短時間內占領南韓首都圈的效果。

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