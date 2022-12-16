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反對家園蓋清真寺！韓國人出奇招「烤全豬」辦趴　觸怒巴籍留學生

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓，除了當地宗教（薩滿教）與佛教以外，信仰基督宗教（基督教、天主教）的民眾佔了約3成人口。然而，南韓大邱市北區預計興建一座伊斯蘭教清真寺，引來當地居民極度不滿，不僅與巴基斯坦籍留學生爆發衝突，甚至還在工地現場擺起豬頭、雇用業者在工地前烤豬宴請居民，引起輿論爭議。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，大邱廣域市北區大賢洞預計蓋一座清真寺，此項決定引起當地住戶不滿，居民與興建業者產生紛爭約2年多，不過直到今年9月大法院（最高法院）宣判建清真寺「並未違法」後，紛爭仍無平息跡象，居民不僅從10月底在工地前的椅子上擺放豬頭，以此刺激伊斯蘭教信徒，甚至還辦起烤肉派對。

大賢洞伊斯蘭寺院（清真寺）建立反對非常對策委員會昨（15）日上午在慶北大學西門舉辦記者會。現場人員透露，曾有當地居民試圖撤除清真寺建築業者所設置的臨時帳篷，過程中遭到一名巴基斯坦籍留學生用手推擠，該名學生已被簡略起訴。

委員會透露，對於巴基斯坦籍留學生對居民動粗的事件，將採取強烈態度應對。

▼巴基斯坦籍留學生支持興建清真寺，推擠南韓當地居民的手

隨後，委員會一行人竟然動身前往清真寺工地前，他們事前聘請業者在炭火上烤50公斤重的烤全豬，能讓40至50名成年人填飽肚子，他們宣稱這是大賢洞的年末派對，現場還留有豬腳、豬頭、豬尾巴等。

在記者會上，慶北大學在籍學生與畢業生等1人在西門牆壁貼上海報，一度與當地民眾爆發衝突，海報內容呼籲應透過對話方式解決紛爭，而非以豬肉做為解決問題的媒介。

韓媒《朝鮮日報》指出，民眾反對興建清真寺的原因是當地住宅密集，而清真寺又剛好被住宅包夾在正中央，引發侵害居民生活權利的疑慮；至於清真寺興建業者則表示，居民反對興建的行動已充分違反憲法所保障的「宗教信仰自由」。

根據南韓民調機構「韓國Research」從2021年1月至該年11月、分成23次（每次參與民調人數為1000人）所進行的定期調查，從約2萬3000多名受訪者的數據來看，20%信仰基督教、11%信仰天主教、17%信仰佛教、2%信仰其他宗教，至於無神論或無宗教信仰者則高達50%。

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