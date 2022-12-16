北韓恐正準備萬人閱兵！平壤驚見「數千人」聚集　軍車頻繁出入

▲北韓先前曾於4月於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，除了其最高領導人金正恩昨（15）日上午前往西海衛星發射場視察固態燃料引擎噴射實驗，日前一張衛星相片顯示，位於首都平壤的美林飛行場最近聚集數千人，恐怕是為下一場大規模閱兵儀式做準備。

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》，總部位於美國舊金山的私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）指出，最近至少有超過數千名兵力以上聚集在平壤美林飛行場的訓練場地，他們正在為下一場閱兵儀式做預演。

該訓練場地其實就位在平壤金日成廣場附近，是每當大規模閱兵儀式正式舉辦之前，率先進行預演的場合，該場地其實高度複製金日成廣場。

報導從閱兵儀式的事前排演規模估算，下一場大規模的閱兵儀式應該會至少動員1萬1千人以上的兵力，如此規模的閱兵儀式通常一個隊形約由288人組成、總共有39個隊形。

其實，在這場事前排演工作前，專家們12月初就透過衛星影像觀測到美林飛行場附近的不平靜。其中，2至5日可以看到訓練場外設置臨時營區，6日則可見到載送兵力的車輛隊伍出入訓練場。

北韓官媒雖然至目前為止並未在報導提及下一場閱兵儀式的相關資訊，但報導從排演的規模估算，下一場的閱兵儀式應該會在數周至數個月以內，在平壤金日成廣場舉辦大規模閱兵，時間點可能位於明年1月8日金正恩生日、或是明年2月8日朝鮮人民軍建軍75周年紀念日。

先前，北韓曾於今年4月25日晚間，在平壤金日成廣場上進行閱兵儀式，大規模動員新型戰略飛彈，作為朝鮮人民革命軍（金日成創立的抗日游擊隊）建軍90周年紀念。

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