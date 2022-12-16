驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方宣布吉祥物換成「它」

▲日本唐吉訶德宣布，吉祥物將由左方的企鵝造型DonPen更改為右方的日文造型「ド」。（圖／翻攝自Twitter）

記者羅翊宬／綜合報導

日本跨國連鎖折扣店「唐吉訶德」以物美價廉、販售商品多樣且廣泛著稱，其中企鵝造型吉祥物DonPen（ドンペン）最為海內外廣大消費者所熟知。然而官方卻在宣布的一項最新消息表示，企鵝吉祥物即將功成身退、圓滿畢業，改由日文片假名造型「ド」取而代之。

日本驚安殿堂唐吉訶德今（16）日中午在推特表示，為了能好好宣傳自家原創品牌「熱情價格」，因此由ド造型的「ド情ちゃん」取代企鵝造型DonPen擔綱吉祥物的地位，隨著宣傳工作正式展開，從即日起也將開始播放由知名男演員永山瑛太與「ド情ちゃん」主演的廣告。

唐吉訶德前吉祥物DonPen誕生於1998年9月8日，由店頭POP職員繪製而成，其角色人物設定為南極出生、東京長大的企鵝，身體顏色為「午夜藍」，頭頂戴著寢帽，身高、體重、三圍全部都是98，官方還為它成立Instagram與TikTok。

貼文一發後，至今為止立刻獲得6.4萬則轉推、1.9萬次引用、10萬個喜歡。一名自稱是唐吉訶德公司社長的日本網友吉田直樹表示，「我是公司社長吉田直樹目前我也不了解狀況，我會向相關部門查詢」。

其他網友則表示，「我一直以來是唐吉訶德的粉絲，然而若官方選擇的是替換吉祥物角色，那以後我會認真避免使用它，我真心希望這只是笑話一場」、「DonPen君，你要畢業了嗎？我會很懷念」、「我真的很喜歡DonPen，我很傷心」

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