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聖誕打卡來這裡！　台新金控50公尺夢幻緞帶燈飾點亮祝福

▲2022年台新金控聖誕祭連續第十年登場，今年以「璀璨台新‧愛(i)永續」為主題，打造50公尺超高聖誕燈飾，巨型發光緞帶搭配閃亮禮物盒佈置，與一旁的LED永續聖誕樹，照亮臺北市仁愛圓環夜空，也成為超夢幻打卡點。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者姜國輝)

記者郭玲綪／採訪報導

璀璨浪漫的耶誕氣氛又多了一處拍照打卡好去處！ 2022年台新金控聖誕祭正式點燈！今年連續第十年舉辦，以「璀璨台新‧愛(i)永續」為主題，突破以往打造50公尺超高聖誕燈飾，巨型發光緞帶搭配閃亮禮物盒佈置，與一旁的LED永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點，照亮臺北市仁愛圓環夜空。

▲▼2022年,台新金控聖誕祭,戶外聖誕市集,聖誕點燈儀式,台新金控聖誕樹及禮物盒,台新聖誕Next光廊。（圖／記者姜國輝攝）

▲台新金控「2022聖誕祭點燈儀式」，台新金控董事長吳東亮（右三）帶領眾人讀秒倒數。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

台新金控位於仁愛圓環旁總部大樓舉辦「2022聖誕祭點燈儀式」，由台新金控董事長吳東亮帶領眾人讀秒倒數，吳東亮於致詞時表示，很高興台灣疫情已減緩，讓大家可以開心聚在一起點燈，台新金的聖誕點燈活動，每年都受到大家歡迎及期待，今年特地用金色緞帶把整棟大樓打包起來送給大家，聖誕樹也設計了精彩動畫，歡迎一起來拍照打卡，分享給親朋好友們，預祝大家聖誕快樂，幸福圓滿。

▲▼2022年,台新金控聖誕祭,戶外聖誕市集,聖誕點燈儀式,台新金控聖誕樹及禮物盒,台新聖誕Next光廊。（圖／記者姜國輝攝）

▲LED永續聖誕樹讓台北市仁愛路圓環更加璀璨亮眼。

為了實現永續節能的理念，LED永續聖誕樹以延用第3年的鐵件打造，並換用光源效率更佳、耗能更低的LED燈泡製作全新燈網，使用燈泡數量比往年減少一半，燈網上則定時撥放「綠色生活」主題的3D聖誕動畫，號召從日常落實永續。現場也舉行「聖誕限定快閃市集」，攤位多元趣味，伴隨東吳大學合唱團與仁愛國小弦樂團演奏的優美應景樂曲，瀰漫濃濃聖誕氛圍。

此外，總部大樓一樓還打造了「永續聖誕列車」裝飾，並推出線上遊戲「台新聖誕 綠行挑戰賽」，參賽者周周有機會可抽1萬點LINE POINTS，活動期間所有參賽者累積遊玩里程若超越遊戲中聖誕老人「綠行里程」紀錄，將加碼送出更多LINE POINTS，鼓勵多使用「綠色交通」實踐淨零。

▲▼2022年,台新金控聖誕祭,戶外聖誕市集,聖誕點燈儀式,台新金控聖誕樹及禮物盒,台新聖誕Next光廊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「聖誕限定快閃市集」提供許多應景小物供民眾兌換。

▲▼2022年,台新金控聖誕祭,戶外聖誕市集,聖誕點燈儀式,台新金控聖誕樹及禮物盒,台新聖誕Next光廊。（圖／記者姜國輝攝）

總部大樓一旁的「聖誕光廊」造景則持續結合Richart Life APP，推出掃瞄QR Code、領取「限定聖誕專屬優惠」活動，過去3年下載人數均突破萬人。今年將合作商戶家數增加到40家，串聯眾多人氣品牌及連鎖企業。除現場掃碼領優惠券，民眾也可透過Richart Life APP獲得聖誕相關專屬優惠。

▲▼2022年,台新金控聖誕祭,戶外聖誕市集,聖誕點燈儀式,台新金控聖誕樹及禮物盒,台新聖誕Next光廊。（圖／記者姜國輝攝）

▲台新金控聖誕主題布置一路延續到明年1月2日，讓民眾整個月都能感受聖誕炫麗浪漫的佳節氛圍。

台新金也連續第兩年受邀參與臺北市政府的「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義百貨商圈松智路、松壽路及松高路三段空橋進行燈飾佈置，打造浪漫銀河隧道，民眾漫步空橋時，還可收到台新眾多合作商家提供的優惠推播訊息。

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