麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

▲麥當勞。資料照，非疫情期間拍攝。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞再漲價！自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格。消息一出，隨即掀起爆量討論，其中還有些內行網友分享「破解點法」，直呼還好當初有買它。

台灣麥當勞表示，因考量整體營運政策，21日凌晨0時起將調整部分產品價格，其中套餐價格調漲10元，麥當勞分享盒、Happy Meal價格也漲10元；點心飲料類則有7品項漲價，包含大薯、地瓜條單點漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉和台灣鮮榨柳橙汁則貴5元。

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▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

消息曝光後，雖有不少人哀號或抱怨，但也有網友在PTT上分享，「單點漢堡+甜心卡」、「還好早就只吃甜心卡」、「甜心卡變好用了」、「單點加甜心卡沒漲（的品項），好險有買甜心卡」、「甜心卡大勝利」、「甜心卡還是有玉米湯，而且是大杯的，懂點就用甜心卡吧」、「知道甜心卡的好了吧」。

針對甜心卡部分，也有網友搖頭，「可是甜心卡沒沙拉，套餐才有啊」、「1+1重點是漢堡、雞塊配玉米湯，甜心卡又沒有」。除了甜心卡之外，還有些網友分享，「甜心卡大玉（玉米湯）+咖啡沒漲，配車道小薯吃」、「只好靠麥當勞3法寶來制衡，甜心卡、點點卡、1+1」、「1+1、甜心卡還活著，已經算佛心了」、「早就改吃1+1，配得來速VIP」。

還有網友在Dcard上說，可以趁1+1還有玉米湯之前這樣點，「1+1點麥香雞跟玉米湯，甜心卡4塊雞塊+大杯飲料，全部拿去走得來速VIP+10元小薯，總計109元參考看看」。

▲麥當勞甜心卡。（圖／記者蕭筠攝）

另外經計算，因主餐單點價格不變，以麥香雞搭配A經典配餐（中薯+中杯飲料）為例，是45元加65元共110元；若使用甜心卡優惠，單點麥香雞45元，大薯配大杯飲料也是加65元，價格不但同樣是110元，薯條和飲料還都升級成大份。雖與原本價格相比多了7塊錢，但還是CP值相對高一些的點法。

而網友提到的得來速VIP，麥當勞官網指出，這是「得來速貴賓」的專屬優惠，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間至明（2023）年12月31日止。至於要如何成為得來速貴賓？其實官網也有下載鍵可以點選。

據了解，麥當勞的蛋捲冰淇淋原價18元、小薯40元（漲價後）、薯餅37元（漲價後），換言之，若透過得來速購買，依序可省下8元、30元、27元。

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