　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

▲▼麥當勞美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞。資料照，非疫情期間拍攝。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞再漲價！自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格。消息一出，隨即掀起爆量討論，其中還有些內行網友分享「破解點法」，直呼還好當初有買它。

台灣麥當勞表示，因考量整體營運政策，21日凌晨0時起將調整部分產品價格，其中套餐價格調漲10元，麥當勞分享盒、Happy Meal價格也漲10元；點心飲料類則有7品項漲價，包含大薯、地瓜條單點漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉和台灣鮮榨柳橙汁則貴5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

消息曝光後，雖有不少人哀號或抱怨，但也有網友在PTT上分享，「單點漢堡+甜心卡」、「還好早就只吃甜心卡」、「甜心卡變好用了」、「單點加甜心卡沒漲（的品項），好險有買甜心卡」、「甜心卡大勝利」、「甜心卡還是有玉米湯，而且是大杯的，懂點就用甜心卡吧」、「知道甜心卡的好了吧」。

針對甜心卡部分，也有網友搖頭，「可是甜心卡沒沙拉，套餐才有啊」、「1+1重點是漢堡、雞塊配玉米湯，甜心卡又沒有」。除了甜心卡之外，還有些網友分享，「甜心卡大玉（玉米湯）+咖啡沒漲，配車道小薯吃」、「只好靠麥當勞3法寶來制衡，甜心卡、點點卡、1+1」、「1+1、甜心卡還活著，已經算佛心了」、「早就改吃1+1，配得來速VIP」。

還有網友在Dcard上說，可以趁1+1還有玉米湯之前這樣點，「1+1點麥香雞跟玉米湯，甜心卡4塊雞塊+大杯飲料，全部拿去走得來速VIP+10元小薯，總計109元參考看看」。

▲▼麥當勞甜心卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞甜心卡。（圖／記者蕭筠攝）

另外經計算，因主餐單點價格不變，以麥香雞搭配A經典配餐（中薯+中杯飲料）為例，是45元加65元共110元；若使用甜心卡優惠單點麥香雞45元，大薯配大杯飲料也是加65元，價格不但同樣是110元，薯條和飲料還都升級成大份。雖與原本價格相比多了7塊錢，但還是CP值相對高一些的點法。

而網友提到的得來速VIP，麥當勞官網指出，這是「得來速貴賓」的專屬優惠，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間至明（2023）年12月31日止。至於要如何成為得來速貴賓？其實官網也有下載鍵可以點選。

據了解，麥當勞的蛋捲冰淇淋原價18元、小薯40元（漲價後）、薯餅37元（漲價後），換言之，若透過得來速購買，依序可省下8元、30元、27元。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／磁磚9F掉落　30歲男慘遭爆頭亡
靈媒「世足冠軍」預言！　這隊註定會輸
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳高中公益演出撫慰老人心靈

麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

LINE「22款貼圖全免費」太療癒！隱藏版一鍵下載

「不孕小三」啪啪5次就中！正宮0動靜怒了：1年沒避孕　醫破盲點

走出校園「開公司」傳遞永續價值　世新資傳系校外畢展專業無限

蘋果信義專賣店「屋頂有巧思」！有如一台MacBook　上101就看得到

高雄跨年跨2次！夢時代場再曝4重磅卡司　粉絲嗨：會不會太夢幻

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排！謝票地點、時間曝光

動力不足！台鐵自強號爬不上坡卡半途1小時　「7列車被延誤」

2023兔年5生肖犯太歲！屬馬小心禍從口出、屬龍易犯小人

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳高中公益演出撫慰老人心靈

麥當勞套餐漲10元不怕！靠1招反制「同價格」薯條、飲料還升級大份

LINE「22款貼圖全免費」太療癒！隱藏版一鍵下載

「不孕小三」啪啪5次就中！正宮0動靜怒了：1年沒避孕　醫破盲點

走出校園「開公司」傳遞永續價值　世新資傳系校外畢展專業無限

蘋果信義專賣店「屋頂有巧思」！有如一台MacBook　上101就看得到

高雄跨年跨2次！夢時代場再曝4重磅卡司　粉絲嗨：會不會太夢幻

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排！謝票地點、時間曝光

動力不足！台鐵自強號爬不上坡卡半途1小時　「7列車被延誤」

2023兔年5生肖犯太歲！屬馬小心禍從口出、屬龍易犯小人

天津飼主染疫服藥睡著　狗狗誤食6顆「布洛芬」送醫催吐救不回

Jennie穿香奈兒專屬打造的「火辣芭蕾舞裝」！貼身剪裁藏不住傲人曲線

蝦仁膽固醇其實不高、優格沒有膳食纖維！「3營養迷思」你誤會幾個

出水9年的「台版鐵達尼故事」！　19世紀海上日常曝光

梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

IIHS公布「15款休旅車後座防護」！僅2台拿高分、RAV4只獲可接受

趙岱新大露背、楊祐寧妻子Melinda「中空」超辣！法國輕奢牌派對裝必收

阿金不怕看醫生！主動「跨上櫃檯」掛號　回頭對媽露燦爛笑容

網上也找不到的銅板美食！30元厚實豬肝湯太驚豔　還有Q嫩米苔目

張棟樑41歲了！　「4原則」養出凍齡顏值...還有一根秘密武器

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

轉機不再免費！桃機首收「設施使用費」　費用出爐「每人500」

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後開始影響

更多熱門

相關新聞

媽逼穿「卡通兒童內褲」　男大生反抗被賞2巴掌

媽逼穿「卡通兒童內褲」　男大生反抗被賞2巴掌

隨著孩子的年齡增長，父母通常都會慢慢放手，讓孩子自己決定事情。不過一名男大生抱怨表示，自己都已經20歲了，卻還是被媽媽逼著穿兒童內褲，抗爭還被賞兩巴掌，讓他真的好無奈，「我最早從國中就說不想穿了。」

基隆大麥「新租客營業了」　當地人看傻：廢墟嗎

基隆大麥「新租客營業了」　當地人看傻：廢墟嗎

人妻換衣服被公公偷看！尪挺爸：他不是故意

人妻換衣服被公公偷看！尪挺爸：他不是故意

麥當勞喊漲！他卻嘆「還好啦」　1理由讓人哭了

麥當勞喊漲！他卻嘆「還好啦」　1理由讓人哭了

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

關鍵字：

麥當勞甜心卡得來速PTTDcard

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面