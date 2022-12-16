高雄旅店遭砸！垃圾大便滿地　櫃臺人員對奧客「這1點」印象深刻

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市發生不明住客「惡意砸店」的怪事，一名怪客入住飯店後，大肆破壞砸壞飯店房間內的擺設、地上丟滿便當飯菜餅乾屑、牆上潑湯汁飲料，浴室旁的地毯上還有疑似大便的物體，造成飯店業者損失慘重，其中一家受害的旅宿業者櫃臺表示，這名怪客最特殊的是名字很長，而且真的有「佛祖」兩個字，讓人印象深刻。

▲高雄旅店發生遭怪客砸毀房內設備的情形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市有旅宿業者向《ETtoday新聞雲》投訴，6日有住客在退房之後，旅宿人員進入房間內打掃，眼前的一幕卻是非常傻眼，因為裡面感覺是被惡意砸店，宛如戰場過後，讓他們損失慘重。

▲旅客登記表上面，入住者姓名還填上「佛祖」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旅宿人員進房後看到慘狀，房間地毯、牆壁、玻璃都遭破壞，地上散滿便當的飯菜以及零食屑，靠近浴室的地毯上還有大便，牆壁整片都是被湯汁飲料潑灑的痕跡，電視玻璃也有不明的物體殘留在上面。另間旅店則是熱水瓶被丟在浴室，電視相關設備遭破壞，床單枕頭等物品亂丟散落在地板以及櫃子上。

據他了解，目前高雄市總共有6家旅店也遭受同樣待遇，他怒轟根本就是「住一家砸一家」，也因為有6家不同旅店被破壞，所以根本就是不單純的恩怨問題，他不排除可能是「隨機犯案」，有些業者可能受損比較輕微，所以沒有選擇報案，自認倒霉。

▲房間內的設備遭怪客搗毀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其中一家受害旅宿業者櫃臺人員表示，這位怪客從登記入住時就怪怪的，眼神一直無法與人對焦，然後不斷催促叫櫃臺「快一點」、「快一點」，然後走路搖搖晃晃，最主要是填寫旅客登記表時，填了「佛祖」兩個字，他一開始以為客人開玩笑，直到客人拿出身分證，上面的名字真的有「佛祖」兩個字，不是外號也不是綽號，讓人印象深刻，不過後來聽同事說這位客人破壞了房間許多設備，才讓他想起原來是這位怪客。