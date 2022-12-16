「先讓高虹安就職再停職」　學者曝民進黨下一步

實習記者李密／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐立委助理費案，懷疑授意公費助理低薪高報，把加班費上繳當作辦公室公積金，疑涉不法金額數十萬元，16日高虹安60萬元交保，引外界關注案件後續發展。對此，學者林廷輝昨（15日）預測，民進黨下一步應會讓高虹安先就職，再讓她停職。

▲高虹安。（圖／記者劉昌松攝）



▲台灣國際法學會副秘書長林廷輝。（資料照／取自Facebook／社團法人台灣國際法學會）



警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝昨天在節目《關鍵時刻》說，12月25日新竹市長宣誓就職，《宣誓條例》規定若沒宣誓或3個月沒有補宣誓，基本上就能重新補選。但問題是《宣誓條例》第8條有規定，若因外力因素不是自己本身去宣誓的話就另當別論。也就是說，高虹安若有意願宣誓，就要讓她宣誓。

不過，因為《貪汙治罪條例》的問題，大家認為會讓她停職，但停職的前提是讓她先就職。所以如果根據《地制法》的規定要讓她停職，然後讓行政院派人進駐到新竹市或補選，也須讓高虹安先就職才能停職。

因此，林廷輝預測，民進黨應會讓高虹安先就職再停職，檢調系統必須要讓一個案子辦到一個階段，偵查後要羈押，就是對社會有一個交代，他不認為民進黨敢膽大包天到不讓她就職。