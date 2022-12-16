日經：美計劃派官員到台灣政府部門　加強合作抗中

▲美國考慮明年秋天起派遣政府官員長駐台灣，平均每名派駐最長2年，第一年學習中文，第2年在台灣行政機關或立法院工作。（圖／路透社）

中央社台北15日電

日本經濟新聞報導，美國拜登政府與國會考慮明年秋天起派遣政府官員長駐台灣，包括在政府部門工作。報導說，中國加強對台施壓，拜登政府希望在安全保障與經濟政策等方面強化與台灣合作。

報導指出，美國國會審議有關2023會計年度（2022年10月起至2023年9月）國防預算的國防授權法案中記載將派遣政府官員至台灣，平均每名派駐台灣期間最長是2年，第一年學習中文，第2年在台灣的行政機關或立法院工作，這項派官員駐台計畫將每年實施。

處理這項派駐計畫的NPO組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾遜（Richard Pearson）接受日經採訪表示，如果美國的國防授權法案在年底前通過，計劃明年初就開始招募希望赴台灣的人士，明年9月開始派遣。

報導說，美國政府官員派駐台灣預計是一年派10人，皮爾遜表示，將從與經濟、安全保障有關的部會開始招募，美軍武官也是招募的對象，據悉不能從情報機關招募。他還說，11月底至12月初已與台灣行政當局、立法院相關人士協商派遣計畫。

一般看來，美國之所以要開始派官員長駐台灣，主要是因美中兩國針對台灣議題的對立長期化，美國政府認為派官員至台灣的行政機關工作，能熟知台灣決策過程等，有助於台美之間的合作。鑑於美國參、眾議院議員陸續訪台，美國政府將訂出方針，增加美台當局之間的交流，以支援台灣。

報導說，有美國國會相關人士表示，美國政府將派官員長駐台灣一事實屬罕見，至今的派駐台灣計畫一般為期僅幾個月。