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回應北韓挑釁找麻煩！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照：維持今夜即戰

▲▼美軍罕見在官方推特上公開位於江原道的實彈砲擊訓練。（圖／Twitter@2INFDIV）

▲美軍罕見在官方推特上公開位於江原道的實彈砲擊訓練。（圖／Twitter@2INFDIV）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續計畫進行第7次核試，在美軍、南韓軍5至6日在江原道鐵原郡進行聯合砲擊，包括發射多管火箭系統（MLRS）50多枚、K-9自走砲140多枚後，北韓以此為藉口於同一時間在東、西側海域實施砲兵射擊，130枚砲彈墜落海上軍事緩衝區。對此，美軍近日罕見在推特公佈軍演照片，意味著向北韓施壓。

根據南韓《朝鮮日報》，美國陸軍第2步兵師昨（14）日在推特上傳4張相片，為駐韓美軍第210野戰砲兵團本月5至6日在江原道鐵原郡三栗里（法定里屬京畿道抱川市官仁面）岩石谷一帶進行砲擊訓練的畫面，內文指出美軍正在進行「例行性定期實彈演習」，聲稱該項演習並未違反《九一九軍事協議》。

報導分析，對於美軍而言砲擊訓練可以說是家常便飯，因此不會特別對外公開實彈射擊訓練的相片，然而此次美軍卻罕見在官方推特上公開相片，顯示出華府十分不滿北韓5、6日以美軍「軍事挑釁」為由向東海（日本海）、西海（黃海）連續2天實施130枚放射砲（多管火箭砲）砲兵射擊、且違反《九一九軍事協議》。

美軍認為，北韓是故意「雞蛋裡挑骨頭」，故意展開軍事挑釁行為。

美國陸軍第2步兵師在貼文表示，「為了維持『今夜即戰』（Fight Tonight的軍事力量），才須隨時檢驗部隊成員的知識與力量。」

對於北韓軍方針對美軍實彈射擊訓練所進行的「軍事挑釁」，南韓政府國防安全部門相關人士認為，北韓此舉不排除是為了誘導南韓率先撕毀《九一九軍事協議》，「北韓為了進行第7次核試驗等高強度的軍事挑釁，才會計畫先累積名份（賦予其軍事挑釁行動合理化）。」

外界推測，先前北韓並不曾針對美韓聯合軍演抱持不滿，然而未來恐怕會以此為由，持續進行軍事挑釁。

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