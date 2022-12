回應北韓挑釁找麻煩！美軍罕見公佈「實彈砲擊」照：維持今夜即戰

▲美軍罕見在官方推特上公開位於江原道的實彈砲擊訓練。(圖/Twitter@2INFDIV)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)持續計畫進行第7次核試,在美軍、南韓軍5至6日在江原道鐵原郡進行聯合砲擊,包括發射多管火箭系統(MLRS)50多枚、K-9自走砲140多枚後,北韓以此為藉口於同一時間在東、西側海域實施砲兵射擊,130枚砲彈墜落海上軍事緩衝區。對此,美軍近日罕見在推特公佈軍演照片,意味著向北韓施壓。

根據南韓《朝鮮日報》,美國陸軍第2步兵師昨(14)日在推特上傳4張相片,為駐韓美軍第210野戰砲兵團本月5至6日在江原道鐵原郡三栗里(法定里屬京畿道抱川市官仁面)岩石谷一帶進行砲擊訓練的畫面,內文指出美軍正在進行「例行性定期實彈演習」,聲稱該項演習並未違反《九一九軍事協議》。

報導分析,對於美軍而言砲擊訓練可以說是家常便飯,因此不會特別對外公開實彈射擊訓練的相片,然而此次美軍卻罕見在官方推特上公開相片,顯示出華府十分不滿北韓5、6日以美軍「軍事挑釁」為由向東海(日本海)、西海(黃海)連續2天實施130枚放射砲(多管火箭砲)砲兵射擊、且違反《九一九軍事協議》。

美軍認為,北韓是故意「雞蛋裡挑骨頭」,故意展開軍事挑釁行為。

1st Battalion, 38th Field Artillery Regiment conducted a routine, regularly scheduled live-fire exercise from 5-6 December in order to certify launcher section crew members. pic.twitter.com/siCLFqC7dj