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男人40歲後「5成只剩一張嘴」！ 醫點名「3類人」：會提前不舉

隨著勃起功能障礙逐漸年輕化，醫師認為已成現代文明病之一，呼籲患者要積極就醫，不要私自服用來路不明的藥物。（圖／男性醫學會提供）

▲隨著勃起功能障礙逐漸年輕化，醫師認為已成現代文明病之一，呼籲患者要積極就醫，不要私自服用來路不明的藥物。（圖／男性醫學會提供）

圖文／CTWANT

56歲的張先生工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒。近半年來，張先生的勃起硬度逐漸下降，原以為是近期太過忙碌勞累導致，但每況愈下，到最後甚至無法完成性行為，而為重振雄風，自行上網購買聲稱有壯陽效果的藥物服用，不過效果有限，且服用後出現頭暈不舒服的情形，才趕緊到醫院就醫，尋求泌尿科醫師專業的協助。

雙和醫院泌尿科吳佳璋醫師指出，由於勃起功能障礙牽扯男性自尊、房事等個人私密領域，大多不願開口尋求協助，最常見的情況就是患者自行購買未經認證的壯陽藥品來解決，這些未經認證的藥品除浪費金錢，更有影響健康的疑慮與風險，千萬別賠了夫人又折兵。

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根據調查，台灣40歲以上男性每2人就有1人有勃起功能障礙導致房事不順，也就是40歲以後的男人，有5成不舉，吳佳璋醫師指出，勃起功能障礙除心理因素外，主要是陰莖動脈血管阻塞，可說是血糖、血脂及血壓「三高」的衍生症狀，加上近年來年輕化趨勢，儼然成為第4項文明病，男性朋友可不能小覷。

吳佳璋指出，根據調查患有肥胖、三高等代謝性疾病或男性賀爾蒙低下之男性，會較早出現不舉或性行為時無法維持陰莖足夠硬度的情況；糖尿病的患者，性功能障礙風險會提高4.1倍；而有周邊血管疾病問題者，則是2.6倍，此外，像是不健康的生活習慣，如酗酒、抽菸、長期熬夜等也會明顯造成勃起功能障礙。

理解成因後，男性要重開「雞」並不困難，吳佳璋醫師建議，就算出現「四十歲只剩一張嘴」的窘況也別擔心，可以先從改善生活習慣開始，在醫師的診斷下嘗試藥物治療，使用政府核可之磷酸二酯酶第五型抑制劑（PDE5i），如威而鋼、犀利士、樂威壯及賽倍達等，根據觀察，約有8成的患者能逐步改善。

除藥物治療，亦可嘗試使用負壓助勃器，在機器的輔助之下，陰莖進行被動性的充血勃起並幫助行房，或是利用近十年來快速發展的低能量體外震波治療（Li-ESWT），利用低能量震波施予在陰莖海綿體上，促進海綿體內長出健康的新生血管，來幫助充血產生勃起。

另外，值得注意的是，勃起功能障礙除生理因素，其他如生活與經濟的壓力、焦慮、憂鬱或夫妻之間感情不睦等心理因素也會造成影響，吳佳璋醫師強調，不只是心態與生活習慣調整，夫妻之間的關係經營也很重要，一起用正確的心態來面對勃起功能障礙，並盡早就醫尋求專業醫師的診察，別讓「鳥事」困擾一輩子。

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