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大陸 大陸焦點 特派現場

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅「遠嫁非洲」消失半年近況曝光

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▲20歲網紅「周周在西非」跟著老公回奈及利亞後突然消失。（圖／翻攝自周周在西非微博）

圖文／CTWANT

大陸20歲網紅「周周在西非」先前因為懷孕，8月份跟著大15歲非裔老公回到其家鄉奈及利亞定居，隨後卻突然失連，讓外界十分擔心。不久她更新影片報平安，卻也引來部分網友酸言酸語，事隔幾個月，她的近況也曝光了。

周周嫁給一名奈及利亞男子，7月28日宣布要和老公回他的家鄉，引來不少網友熱議，苦勸「不知道什麼原因讓你本應在本科的年紀，卻嫁給了一個非洲大叔」，要她不要被愛情沖昏頭。沒想到，後來卻失去消息，直到8月1日晚上23時，她才在微博報平安：「一切都好，謝謝大家關心」。

周周這段時間常常更新近況，包括做產檢、出門逛街，還曬出寶寶出生後的紀錄，如今嫁到非洲快半年，女兒已經4個月大，她12日在微博先是給了2個愛心，接著寫下：「遇見美好」，甜蜜告白：「受不了月子裡不洗頭，還好有大叔在，給我洗頭、吹頭」，還放閃PO出牽手照，看起來十分甜蜜。

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▲▼周周表示，自己過得相當幸福。（圖／翻攝自周周在西非微博）

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有網友疑惑周周是「是她老公的第3個老婆」，對此本人回應，自己的老公家庭並不存在「有幾個老婆」的情況，2人原本計劃在2021年底登記結婚，因為特殊原因，延到2022年初，才會造成外界的誤解。

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