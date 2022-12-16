手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

▲台鐵春節加開287班加班車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明(112)年春節有10天連假，因應返鄉和出遊需求，台鐵宣布加開287列加班車，離峰時段也推出東部紅眼列車2班，並推出7折優惠，12月21日起開放東部幹線搶票，12月22日起開放西部幹線訂票。

台鐵局表示，因應春節連假疏運旅客需求，將自112年1月18日至1月30日止共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。

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▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

其中包含1月20日至1月29日加開樹林－宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班，另於連假離峰時段(1月19日及1月28日)加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵表示，春節疏運於111年12月21日凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車訂票，包含宜蘭線、南迴線及跨線列車，111年12月22日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至112年1月30日乘車票。

▲台鐵春節加班車訂票時程。（圖／台鐵）

此外，台鐵加開8班東部幹線實名制自強號列車，則規劃於111年12月23日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。