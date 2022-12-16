　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵春節加開287班加班車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明(112)年春節有10天連假，因應返鄉和出遊需求，台鐵宣布加開287列加班車，離峰時段也推出東部紅眼列車2班，並推出7折優惠，12月21日起開放東部幹線搶票，12月22日起開放西部幹線訂票。

台鐵局表示，因應春節連假疏運旅客需求，將自112年1月18日至1月30日止共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

其中包含1月20日至1月29日加開樹林－宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班，另於連假離峰時段(1月19日及1月28日)加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵表示，春節疏運於111年12月21日凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車訂票，包含宜蘭線、南迴線及跨線列車，111年12月22日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至112年1月30日乘車票。

▲▼台鐵春節加班車資訊。（圖／台鐵）

▲台鐵春節加班車訂票時程。（圖／台鐵）

此外，台鐵加開8班東部幹線實名制自強號列車，則規劃於111年12月23日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／輔大疑遭放炸彈！　兇手是前北市議員
瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅「遠嫁非洲」消失半年近況曝
林襄出外景到一半「急就醫」！　淚眼：受不了
檢調全面抄查高虹安！　偵訊19小時全紀錄
世足最後2戰！法國、克國爆多人搶　最高賠率400
快訊／台積電大跌14元至466.5！　台股重挫逾260點摜破
大安區「英文女老師」失蹤　警見浴室1幕追出無屍奇案
快訊／情侶雙載中山南路撞路燈！　18歲男友身亡
冠軍賽能踢嗎？　梅西拉傷缺席阿根廷對抗訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間

麥當勞調漲「1+1」移除必點飲品　網友崩潰喊：還我！

周末就是冷！專家「毫無懸念」提醒　入夜降溫2點要注意

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

4生肖2023年愛情運旺　屬狗紅鸞星閃耀、對異性吸引力高

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後影響就開始「降溫速度」很有感

麥當勞調漲前爆單　客人卻苦等吃不到！外送員揭做這件事能加快

極寒冷！寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

正妹拿咖啡搭捷運　遇怪客湊上：給我喝一口！後續震驚2千人

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

手刀搶票！台鐵春節加開287班次「紅眼列車7折」　12／21起開搶　

8℃極凍寒流倒數！　下週估有「冷氣團」接力：持續滿長一段時間

麥當勞調漲「1+1」移除必點飲品　網友崩潰喊：還我！

周末就是冷！專家「毫無懸念」提醒　入夜降溫2點要注意

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

4生肖2023年愛情運旺　屬狗紅鸞星閃耀、對異性吸引力高

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後影響就開始「降溫速度」很有感

麥當勞調漲前爆單　客人卻苦等吃不到！外送員揭做這件事能加快

極寒冷！寒流今晚來襲最低不到6℃　下周還有10℃以下強冷空氣

正妹拿咖啡搭捷運　遇怪客湊上：給我喝一口！後續震驚2千人

騎微型電動二輪車上路「避酒駕」　恆春警專案取締抓到了

前妻交男友...他火大了！撂2兄弟打人　反被球棒隊狠砸2店

快訊／輔大遭放炸彈！怪叔叔留字條：內含濕背秀　前北市議員幹的

綠衫軍恐怖完全體來了！　最強防守怪物威廉斯周六復出

吉田正尚加盟紅襪英文自介很緊張　松板「抗寒」警報引爆笑

女警值勤高喊「內褲會被撕壞」　和男人壞壞對話全露出

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

小三被正宮抓包跳窗逃　人夫家族群組喊「想擁有兩人」！下場慘

擦亮台中南屯「超級蛋黃區-五期」

開囤了！超商連3天搶「23元大杯美式」　可以寄杯、無兌換期限

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

極凍寒流來襲！　鄭明典：午後開始影響

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

女率獼猴大軍上柴山　畫面超驚人

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看

小女孩狂偷超商糖果　店長決定留一張紙條

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

「冰凍寒流」倒數！　今起先濕再乾「2波低溫點」曝光

更多熱門

相關新聞

連11震！台鐵11路段降速「巡查無異狀恢復行車」　75班次誤點

連11震！台鐵11路段降速「巡查無異狀恢復行車」　75班次誤點

今(12/15)中午12時03分發生規模6.2地震，震央位台灣東部海域，且餘震不斷，前後連11震，台鐵北中南東共11路段列車慢行延誤，經巡查，確認路線無異狀，下午3時15分恢復ˊ正常行車，累計75班次延誤，1萬多名旅客受影響。

20分鐘連9震！台鐵全線11路段慢行　列車延誤

20分鐘連9震！台鐵全線11路段慢行　列車延誤

睽違6年！台鐵再推「屏味便當2.0版」　萬巒豬腳入菜限定2地開賣

睽違6年！台鐵再推「屏味便當2.0版」　萬巒豬腳入菜限定2地開賣

元旦連假湧出遊潮！高鐵較滿時段出爐　再加開6班次「12/17開搶」

元旦連假湧出遊潮！高鐵較滿時段出爐　再加開6班次「12/17開搶」

出國玩「帶婆婆一起？」　她壓力爆大！網提2解方

出國玩「帶婆婆一起？」　她壓力爆大！網提2解方

關鍵字：

台鐵春節加班車訂票

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

直擊！北京火葬場大爆滿

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

AV導演分析露點照是本尊　郭鬼鬼回應

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面