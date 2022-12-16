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就職市長壓力才開始！高虹安涉詐助理費　若一審有罪就要停職

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉及助理費詐領案，15日遭檢調兵分多路大搜索及約談，16日被准予60萬交保候傳。由於高目前具立委身分，且立法院仍在會期中，所以受到《憲法》增修條文保障的「立委不受逮捕」特權，因此高虹安真正的危機恐會是在請辭立委、25日宣誓就職新竹市長後。即便法律程序可以上訴，但只要一審被判貪汙有罪，高就必須停職，需待上訴二審宣布無罪才得復職，倘若一路上訴到三審後仍有罪定讞，將面臨解職命運。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

《憲法》增修條文第4條第8項「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，又被稱為立委特權；所以在會期間，檢調若要聲押高虹安，需經過立法院各黨派朝野協商同意。昨檢調搜索高虹安國會辦公室，立法院長游錫堃表示，「他們（檢方）依法通知，立法院就依法配合」。

高虹安的詐領助理費一案目前走到交保候傳的階段，距離12月25日就職日只剩下10天，外界關切，這段時間倘若檢方掌握新事證、認為有要釐清必要，隨時有可能再傳喚高虹安到案說明，是否可能會影響到高虹安就職？

不過民進黨團總召柯建銘16日在立院受訪，被問到高虹安是否能在25日順利就職新竹市長時笑稱，「當然可以啊！你們問白痴問題，人家都已經交保了還在問」。

但可以如常就職，不代表高虹安從此就走上坦途。從檢方裁定交保的態度來看，保釋金雖不高，似乎也在向高虹安暗示，目前掌握的證據，有相當的可能性能成案。

所以高虹安一旦就職新竹市長，等於主動拿下立委保護傘，之後也將面對冗長的司法程序。依規定，如果高一審被判貪汙有罪，她就必須先行停職，而依地方制度法，縣（市）長遭停職，由副縣（市）長代理，高虹安需等到二審宣布無罪才能復職；倘若一路上訴到三審後仍有罪定讞，根據《地方制度法》第79條規定，若縣市長「犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者」，內政部將依法解除其職權或職務。而該法第82條也規定，縣市長若去職，應自事實發生之日起3個月內完成補選；若所遺任期不足2年，則不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

▲▼高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

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