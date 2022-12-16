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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安60萬交保候傳　民眾黨團「尊重檢調」：特定媒體勿過度渲染

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長當選人高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，案件已經進入司法程序，尊重調查獨立性及偵查不公開原則，但也必須說，在這樣高度社會關注、政治性的案件，特定媒體也勿過度渲染，希望不要因曾參殺人、三人成虎的效果對特定政治人物判刑。

邱臣遠呼籲，特定媒體也不要過度渲染，甚至有媒體辦案，每天晚上政論節目的討論素材非常多，希望不要曾參殺人、三人成虎的效果對特定政治人物判刑，檢調還在偵查過程中，千萬不要政治辦案，社會大眾都非常關注。

邱臣遠表示，國家還有很多重大法案跟議題，若要讓人民相信司法公正，特定媒體不需要過度渲染，相關案件也要有一致性態度，包含新竹棒球場12億、關埔國小16億也不見檢調積極動作，這部分都必須考慮社會觀感及司法公正性，別透過輿論殺人、判刑，造成社會撕裂。

邱臣遠指出，整個民意對於閣揆不信任度創新高，民進黨遲遲尚未對民意做回應，這部分是否有轉移焦點？大家應該把主軸拉回立法院，包含溫室氣體管理法、菸害防制法及三大預算案審查等，非常多重要法案跟預算需要密集協商跟關注，國家還是要往前進。

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