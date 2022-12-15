鐵皮屋成大麻工廠「種植烘乾販賣一條龍」　上網學製毒...2嫌收押

▲台南市警永康分局破獲一條龍大麻栽種製造工廠，查扣大麻產品及製毒工具，2嫌均被收押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局接報29歲謝姓男子涉嫌在大台南地區販賣大麻毒品，情資顯示跟北部地區有所關聯，經與台北市警局大同分局共組專案小組後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，破獲該起大麻栽種製造工廠，緝獲謝嫌2人，查扣大麻、製毒工具一批，全案依毒品罪嫌送辦。

專案人員歷經2個多月跟監、蒐證，發現謝姓男子不只販賣大麻，從種植、乾燥、製造、販賣均一手包辦，危害社會及民眾甚大，專案人員待時機成熟，順利於2022年9月6日下午5時許，在台南市南區一處鐵皮屋，將謝姓男子及另名在場50歲袁姓男子查緝到案，現場並查扣第二級毒品大麻花、大麻葉6包（毛重3百餘公克）、電加熱器、溫濕度計、LED照明燈、抽水馬達、水耕法用塑膠桶、盆裁、發泡煉石、打氣機、電暖器等製造工具一批，謝、袁2嫌經檢察官聲押獲准，全案經擴大偵辦釐清相關資料後，於11月底時將謝、袁2嫌，依製造、販賣及持有毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民表示，謝姓犯嫌取得大麻種子後上網自學栽種大麻，很難想像若是犯嫌成功將這些毒品大麻種植成功後賣出，將會影響到多少民眾的身體健康，幸虧本分局同仁及時查扣，否則後果將不堪設想；另外也呼籲，毒品的可怕不僅僅是戕害自身健康，毒品將衍生出更多的社會問題，如果缺錢購買毒品可能會引發竊盗、搶奪等各式案件發生，同時會影響家庭，千萬不要為了一時的歡愉，而留下永遠無法彌補的遺憾，也勿忽視警察打擊毒品犯罪的決心。