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台南耶誕跨年新營開唱　玖壹壹、高爾宣、原子少年天王星來了

▲2023台南耶誕跨年活動首場演唱會「南瀛草地音樂會」也即將在17日（六）晚間7時，在新營區南瀛綠都心登場。（圖／記者林悅翻攝）

▲2023台南耶誕跨年活動首場演唱會「南瀛草地音樂會」也即將在17日（六）晚間7時，在新營區南瀛綠都心登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年第一道寒流即將在17日報到，而2023台南耶誕跨年活動首場演唱會「南瀛草地音樂會」也即將在17日（六）晚間7時，在新營區南瀛綠都心登場，集結現今台灣火紅藝人原子少年天王星、潤少，IVAN艾文，創作歌手高爾宣，金鐘獎主題歌曲獎得主琳誼，以及本土流行天團玖壹壹，勢必嗨爆南台灣夜空！

黃偉哲指出，台南市政府跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，讓市民歡樂一整月，相信民眾從卡司內容，就能感受到市府的用心。

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黃偉哲認為，多元型態、區域的平衡才能滿足不同年齡層的市民，因此雖然在有限的資源下，市府還是盡情的跟市民一起造夢，做無限的想像，希望讓市民們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，為期約一整個月熱熱鬧鬧的氛圍，不管是創造觀光經濟效益、偶像商機，更營造市民美好的記憶與感動。

黃偉哲強調，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動。除了與市民同樂，也讓外來的觀光客，可以盡情的享受台南的美好，無論是視覺或是流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓全國國民甚至是各國人士，能夠享受台灣之美、台南濃濃人情味。

想一睹玖壹壹與琳誼的合作會發生什麽火花？並現場感受本土天團玖壹壹帶來近30分鐘live band，台南新營在地出身的金鐘創作型歌手琳誼，近期發行了個人首張正規專輯「在某個角落努力的你」，她也非常開心能回到家鄉台南演出，預告未來將會帶給喜歡她的粉絲更多的表演及驚喜。除此之外也不要錯過帥氣小鮮肉的原子少年天王星魅力四射、創作歌手高爾宣的抒情搖滾、嘻哈少年潤少，IVAN艾文帶來的精采表演，12月17日下午7時台南市新營區南瀛綠都心，不見不散。

主辦單位台南市政府新聞處也呼籲，今年首波寒流來襲，參加活動請做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。

主辦單位新聞處也不忘提醒，大家來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百發票登錄購物節就有機會抽獎，還可再抽期間限定的Iphone14，另外1月份加碼抽智慧電車，抽獎獎不完，歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數就對了。


「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，自12月3日起連續五個周末舉辦。以下為尚未舉辦的場次資訊，邀請各界共襄盛舉，享受不一young的耶誕跨年氣氛。

12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 地點：永華市政中心西側廣場
19:00-22:00 主持人：吳建恆、徐瑋吟
宣美SUNMI、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、Martin Hurkens、Mary-Jess

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 地點：永華市政中心西側廣場19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希
AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張庭瑚、張羽靚

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