小三通春節前復航？陸委會：一直朝這目標努力「但還沒定案」

▲指揮中心指揮官王必勝赴金門視查，研商未來小三通開放之防疫需求。（圖／指揮中心提供）



記者蔡紹堅／台北報導

國安會秘書長顧立雄15日上午在立法院表示，小三通客運復航絕對不會拖過春節。對此，陸委會發言人邱垂正下午強調，他們一直朝著過年前復航的目標在努力，重要節日復航也是可能做法，但目前尚未定案，待評估確認後會適時公布。

邱垂正在記者會上指出，中國大陸疫情近日升溫，因其疫情不公開透明，為確保國人跟金馬鄉親的健康與安全，政府必須密切關注中國大陸的疫情發展，以及防疫封控的措施，並納入小三通客運復航的評估。

邱垂正提到，政府會在疫情可控的情況下，與金馬地方政府合作，適時來推動小三通復航，「重要節日啟動客運航班是可能做法，但目前尚未定案，待評估確認後會適時來公布。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於小三通是否能在過年前復航，邱垂正強調，他們一向朝著這個方向與目標在努力。

邱垂正說，目前中國大陸的疫情急遽升溫，而且擴散到各省市，大陸人民染疫人數也激增，也出現很多地方搶購醫療物品，醫療院所求診的人數暴增，但大陸官方所通報的確診人數卻逐日下降，還宣布不納入無症狀感染人數，「大陸官方的疫情數據已嚴重失真，無法反映疫情真實狀況，在這種情況下，政府會做更多評估。」

對於立委陳玉珍提出，要把金門作為中間隔離點，邱垂正回應，除了目前大陸疫情缺乏透明公開，導致外界無法評估外，還要特別考量金門的醫療與防疫量能，「特別是防疫的事情，都是全國一致同步，這些對國人的健康都非常重要，需要由指揮中心來審慎評估。」

另外，對於部分民眾搶藥寄往中國大陸的情況，邱垂正說，目前食藥署已針對退燒藥已啟動監測機制，嚴密注意後續發展。

▼金門準縣長陳福海、立委陳玉珍赴廈門商談小三通通航事宜。（圖／ETtoday翻攝）

