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LIVE／「小三通何時復航」春節前拍板　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12/15）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。指揮中心近日為小三通重啟做防疫準備，但行政院長蘇貞昌直言中國「蓋牌」事情不太妙，外界也關心這是否意味小三通復航可能生變。國安會秘書長顧立雄上午則表示，小三通是否開放，春節前拍板。

▲▼12/5中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心近日前往金門視察，為小三通重啟做準備，但王必勝指出，中國令人無法理解的疫情狀況，短期難再進一步進行交流評估。「一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，最高峰竟才3萬多例，顛覆世界認知，只能說厲害了，你的國。」

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外界關心這是否意味小三通復航可能生變？指揮中心發言人莊人祥則回應，小三通是否重啟主要考慮兩個因素，第一是中國疫情與防疫措施是否改變，第二則是離島醫療量能等問題，會以這兩個主要問題進行討論。他進一步解釋，中國疫情只看數字很難理解現在的狀況，像是為什麼出現發熱門診大排長龍，還有搶藥等現象都難以解釋，如今又多了「取消公布無症狀感染數」的新政策。

而行政院長蘇貞昌直言，中國政府突然蓋牌了，「從人民在排隊、發燒、檢測、治療及到處在搶藥品，我們覺得事情不太妙，所以更加警惕。」另外，國安會秘書長顧立雄今日上午指出，陸委會已積極評估，不久的未來會有答案，絕對不會拖過春節。

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