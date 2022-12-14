　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍稱小三通卡在台灣　要蘇貞昌以蒼生為念「不應你一人說的算」

▲陳玉珍抵松山機場。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳玉珍14日下午抵松山機場。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍前天赴中國大陸磋商小三通及金門高梁被暫停輸入一事，但行政院長蘇貞昌表示，在大陸疫情嚴峻當下，假如重啟小三通，恐讓對岸民眾來台搶藥，造成防疫破口。對此，陳玉珍今（14日）表示，現在要走小三通的人大部分都是台澎金馬子民，且防疫不是蘇貞昌一人說了算，應多聽聽台灣人的心聲。另外，陳玉珍認為小三通復航卡在台灣，並呼籲蘇貞昌以民為念，以蒼生為念。

陳玉珍14日下午搭機自廈門返抵松山機場，在機場受訪時，被問到上述蘇貞昌的言論時表示，陸方相當支持小三通盡快復航，她有注意到蘇貞昌說小三通復航會造成大陸人來台搶藥，但台灣還未開放大陸人入境，現在要走小三通的人，大部分都是台澎金馬子民，自己家人在外受風寒，難道不讓他回家裡治療嗎？另外，身為中華民國最高行政首長，應該有更高的格局，應要有人溺己溺、人飢己飢的精神。

陳玉珍也說，如果行有餘力，台灣製藥產業發達，在大陸急需藥品同時，如果我方可以輸出，例如發燒藥，不是對台灣製藥產業一大幫助嗎？陳重申，第一、大陸人不可能來搶藥，因為台灣還未准許大陸人進來，需要回來的都是台澎金馬子民；第二、用更高格局來看，希望蘇貞昌有人溺己溺精神，台灣製藥產業發達，如果大陸需要藥品，我方可以輸出，這不是遞出兩岸和平橄欖枝嗎？

對於小三通卡在哪？陳玉珍指出，國內防疫不是一人說了算，呼籲蘇貞昌，金門有8000多人連署小三通復航，大陸的台商、台生等也要返國，不應該是蘇說的算，請他聽一聽台灣人的心聲。

媒體追問，說起來（小三通）是卡在台灣？陳玉珍回應，「我想是很確定的事情」，事實上，她在立法院多次質詢，包括曾質詢過衛福部、陸委會和交通部等，現在她覺得只有蘇還有餘力，所以再次呼籲蘇以民為念，以蒼生為念。

針對陸方對小三通復航是否持樂觀態度？陳玉珍表示，大陸對小三通復航是樂觀其成，也做好相當萬全準備，彼此討論非常具體，包含航道安全、船道試航、核酸檢測費如何降低等，只能說，萬事俱備，只欠東風。

至於有無規畫最快何時能復航？陳玉珍回應，當然是期盼農曆春節前能復航，但這操之都在蘇貞昌，大家可以去請求蘇；另外還有一個嚴重問題，就是春節返鄉的航班少、機票非常貴，對很多台幹負擔沉重，再次呼籲蘇以民為念，不要為難自己國人。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
佳德最強的不是鳳梨酥！鐵粉狂推「1商品」：真的厲害
IG突推出新功能！　一票人驚：好像即時通
閨蜜翻臉！元元控Mia偷錢反被告　法院最終判決出爐
iOS 16.2「神級功能」被改爛！果粉不升級了：自廢武功
快訊／翻落10公尺邊坡！　車內2人雙亡
台中3女10男雜交趴！　辦在商旅「每人收7000」
雨彈轟完迎寒流！周末「體感溫度5°C↓」　最冷範圍＋時段一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

陳玉珍有見「北京老朋友」　是否為國台辦人士她回「是夠格的人」

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕黑金之火燒到賴清德

徐巧芯表態爭立委　蔡正元讚「好事一樁」但仍要注意1事

陳玉珍預告16日將找相關部會協調　具體助金酒補齊文件

替代役深入社造長照！黃偉哲讚政府得力助手　役政署：有意義的服役

北市議會泛藍勢力過半　國民黨3組人馬參與初選搶選議長

高市府小內閣人事將微調　陳其邁曝：要讓年輕人有更多機會

陳玉珍稱小三通卡在台灣　要蘇貞昌以蒼生為念「不應你一人說的算」

揭吳怡農「抗中牌」口號變變變！　國民黨青年軍：競選節奏有夠亂

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

陳玉珍有見「北京老朋友」　是否為國台辦人士她回「是夠格的人」

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕黑金之火燒到賴清德

徐巧芯表態爭立委　蔡正元讚「好事一樁」但仍要注意1事

陳玉珍預告16日將找相關部會協調　具體助金酒補齊文件

替代役深入社造長照！黃偉哲讚政府得力助手　役政署：有意義的服役

北市議會泛藍勢力過半　國民黨3組人馬參與初選搶選議長

高市府小內閣人事將微調　陳其邁曝：要讓年輕人有更多機會

陳玉珍稱小三通卡在台灣　要蘇貞昌以蒼生為念「不應你一人說的算」

揭吳怡農「抗中牌」口號變變變！　國民黨青年軍：競選節奏有夠亂

陽明難得出手　投資凱基富麗與統一富麗基金5000與3500萬元

胡金龍「高手」揮桿做愛心　超猛開球眾人讚嘆：超過350碼了吧

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

Opel「電動跨界」Mokka-e新年式升級　馬力電池都加大、更新車名

《財閥家》朴智賢澄清「沒當過摔角選手」！照片鬧烏龍　公司急澄清

謝欣穎認見過王柏傑父母！　不怕被催婚：家人個性都滿像的

「食物過水」愈吃氣色愈差！低GI≠低熱量　3大減肥迷思別再信了

天氣冷退役導盲犬被當大型抱枕　擠嘴邊肉不敢動姐笑：委屈不敢說

南投花卉嘉年華12／17從埔里起跑　台灣佳麗高曼容化身花饗公主代言

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

政治熱門新聞

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

2縣議員涉賄羈押！彰檢月底提當選無效

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

郭正亮曝蔡英文對換掉陳建仁耿耿於懷　「她覺得是賴清德逼的」

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

更多熱門

相關新聞

賴清德今正式登記參選黨主席　蘇貞昌：他願扛下責任、祝福他

賴清德今正式登記參選黨主席　蘇貞昌：他願扛下責任、祝福他

副總統賴清德14日委請前文化部長鄭麗君登記參選黨主席。對此，行政院長蘇貞昌受訪表示，看到副總統願意在此時此刻扛下責任，給予祝福和支持，未來黨務就依黨的程序來安排。

何時開放小三通？　蘇貞昌直言中國疫情蓋牌：事情不太妙

何時開放小三通？　蘇貞昌直言中國疫情蓋牌：事情不太妙

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

陸23歲醫學生驚傳被逼帶病上班猝死　醫院回應

陸23歲醫學生驚傳被逼帶病上班猝死　醫院回應

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

大陸部分官方記者會紛告停開　胡錫進揭露北京慘況

關鍵字：

陳玉珍蘇貞昌小三通疫情

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面