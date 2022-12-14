陳玉珍稱小三通卡在台灣　要蘇貞昌以蒼生為念「不應你一人說的算」

▲陳玉珍14日下午抵松山機場。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍前天赴中國大陸磋商小三通及金門高梁被暫停輸入一事，但行政院長蘇貞昌表示，在大陸疫情嚴峻當下，假如重啟小三通，恐讓對岸民眾來台搶藥，造成防疫破口。對此，陳玉珍今（14日）表示，現在要走小三通的人大部分都是台澎金馬子民，且防疫不是蘇貞昌一人說了算，應多聽聽台灣人的心聲。另外，陳玉珍認為小三通復航卡在台灣，並呼籲蘇貞昌以民為念，以蒼生為念。

陳玉珍14日下午搭機自廈門返抵松山機場，在機場受訪時，被問到上述蘇貞昌的言論時表示，陸方相當支持小三通盡快復航，她有注意到蘇貞昌說小三通復航會造成大陸人來台搶藥，但台灣還未開放大陸人入境，現在要走小三通的人，大部分都是台澎金馬子民，自己家人在外受風寒，難道不讓他回家裡治療嗎？另外，身為中華民國最高行政首長，應該有更高的格局，應要有人溺己溺、人飢己飢的精神。

陳玉珍也說，如果行有餘力，台灣製藥產業發達，在大陸急需藥品同時，如果我方可以輸出，例如發燒藥，不是對台灣製藥產業一大幫助嗎？陳重申，第一、大陸人不可能來搶藥，因為台灣還未准許大陸人進來，需要回來的都是台澎金馬子民；第二、用更高格局來看，希望蘇貞昌有人溺己溺精神，台灣製藥產業發達，如果大陸需要藥品，我方可以輸出，這不是遞出兩岸和平橄欖枝嗎？

對於小三通卡在哪？陳玉珍指出，國內防疫不是一人說了算，呼籲蘇貞昌，金門有8000多人連署小三通復航，大陸的台商、台生等也要返國，不應該是蘇說的算，請他聽一聽台灣人的心聲。

媒體追問，說起來（小三通）是卡在台灣？陳玉珍回應，「我想是很確定的事情」，事實上，她在立法院多次質詢，包括曾質詢過衛福部、陸委會和交通部等，現在她覺得只有蘇還有餘力，所以再次呼籲蘇以民為念，以蒼生為念。

針對陸方對小三通復航是否持樂觀態度？陳玉珍表示，大陸對小三通復航是樂觀其成，也做好相當萬全準備，彼此討論非常具體，包含航道安全、船道試航、核酸檢測費如何降低等，只能說，萬事俱備，只欠東風。

至於有無規畫最快何時能復航？陳玉珍回應，當然是期盼農曆春節前能復航，但這操之都在蘇貞昌，大家可以去請求蘇；另外還有一個嚴重問題，就是春節返鄉的航班少、機票非常貴，對很多台幹負擔沉重，再次呼籲蘇以民為念，不要為難自己國人。