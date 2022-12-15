何時開放小三通？　顧立雄：春節前有答案

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

隨著防疫鬆綁、國境解封，小三通是否恢復成為各界關注焦點。國安會秘書長顧立雄15日於司法及法制委員會表示，陸委會已積極評估，不久的未來會有答案，而國民黨立委陳玉珍進一步詢問宣布決定的時間點，顧立雄則說，絕對不會拖過春節。

陳玉珍日前赴大陸磋商小三通及金門高梁被暫停輸入。針對小三通，行政院長蘇貞昌當時回應，在大陸疫情嚴峻當下，假如重啟小三通，恐讓對岸民眾來台搶藥，造成防疫破口。

顧立雄15日赴司法及法制委員會報告備詢，陳玉珍提到，從我國蒐集到的情資判斷，大陸是否想開放小三通？顧立雄表示，對方有這個意願，而陳玉珍追問，何時會開放小三通？顧立雄則說，總統有指示兩岸應健康有序的交流，所以必須以此為準；第二，關於小三通陸委會已經積極評估，相信不久的未來會有答案。

陳玉珍則問，她在幾個月前就聽過這個答案，需要確切的時間點，因為即將迎來春節，很多台商要回來；顧立雄回應，絕對不會拖過春節。

陳玉珍提到，假設要開放，也要提早讓台商做準備，是不是應該在今年底通知？顧立雄答，會盡快努力，但沒辦法有確切答案；陳玉珍則說，所以是在春節前會告訴人民可能開放的好消息？顧立雄回應，相關評估應該會在最近公布。