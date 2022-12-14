朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

▲朱立倫。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對兩岸是否恢復小三通議題，國民黨主席朱立倫13日受訪時表示，國民黨將全力支持恢復小三通，開放之後最大受益者是台商與台灣人民，民進黨不願開放都是意識形態，「中國大陸若需要醫療資源我們應該盡力協助」。對此，前立委陳柏惟14日提出3點質疑，並痛批國民黨「其心可議」。

行政院長蘇貞昌昨日表示，由於中國大陸疫情再起，貿然開放可能面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人健康才是最要緊的事。面對蘇貞昌說法，朱立倫回應，國民黨絕對支持小三通盡快恢復，也希望兩岸直航航點更多，政府的責任是讓民眾可以過好日子，讓人民更方便，對於蘇貞昌所稱「對岸會來搶醫療資源」感到非常荒謬，在全世界疫情煎熬的狀況下，「中國大陸若需要醫療資源我們應該盡力協助。」

對此，陳柏惟14日透過臉書發文指出3點矛盾，第一，從新冠肺炎爆發以來，國民黨不斷論述台灣防疫很糟糕，那為何在此時主張台灣有醫療資源的餘裕可以協助中國？第二，今年5月時，國民黨立院黨團曾召開記者會，關切醫療人員在疫情下的壓力瀕臨崩潰，若真心關心醫療人員與防疫人員的辛苦，又為什麼認為中國有需要，台灣就應該要協助他們的醫療資源？為什麼一句「中國需要」，就要讓台灣的醫療人員去付出，平白增加台灣醫療的風險與工作量？

第三，陳柏惟說，在12日時，中國大陸官方新增病例中的資料只有2315例，如果這麼神，為什麼會需要台灣醫療資源的協助？又為什麼近日有藥師説，有幾組人特別在台灣藥局指名採購退燒藥、止痛藥、感冒藥，一次下訂2到3個月份要寄回中國？

陳柏惟質疑，若中國官方新增病例的資料不確實，真實遠高於官方數字，那為什麼國民黨要拿台灣醫療人員去獻祭？為什麼要選在台灣疫情在管控鬆綁後漸趨平穩之時，要求台灣去冒風險？若有什麼萬一，台灣的景氣風險誰來負責？痛批國民黨「其心可議」。