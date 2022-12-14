　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，朱立倫、柯志恩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲朱立倫。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對兩岸是否恢復小三通議題，國民黨主席朱立倫13日受訪時表示，國民黨將全力支持恢復小三通，開放之後最大受益者是台商與台灣人民，民進黨不願開放都是意識形態，「中國大陸若需要醫療資源我們應該盡力協助」。對此，前立委陳柏惟14日提出3點質疑，並痛批國民黨「其心可議」。

行政院長蘇貞昌昨日表示，由於中國大陸疫情再起，貿然開放可能面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人健康才是最要緊的事。面對蘇貞昌說法，朱立倫回應，國民黨絕對支持小三通盡快恢復，也希望兩岸直航航點更多，政府的責任是讓民眾可以過好日子，讓人民更方便，對於蘇貞昌所稱「對岸會來搶醫療資源」感到非常荒謬，在全世界疫情煎熬的狀況下，「中國大陸若需要醫療資源我們應該盡力協助。」

對此，陳柏惟14日透過臉書發文指出3點矛盾，第一，從新冠肺炎爆發以來，國民黨不斷論述台灣防疫很糟糕，那為何在此時主張台灣有醫療資源的餘裕可以協助中國？第二，今年5月時，國民黨立院黨團曾召開記者會，關切醫療人員在疫情下的壓力瀕臨崩潰，若真心關心醫療人員與防疫人員的辛苦，又為什麼認為中國有需要，台灣就應該要協助他們的醫療資源？為什麼一句「中國需要」，就要讓台灣的醫療人員去付出，平白增加台灣醫療的風險與工作量？

第三，陳柏惟說，在12日時，中國大陸官方新增病例中的資料只有2315例，如果這麼神，為什麼會需要台灣醫療資源的協助？又為什麼近日有藥師説，有幾組人特別在台灣藥局指名採購退燒藥、止痛藥、感冒藥，一次下訂2到3個月份要寄回中國？

陳柏惟質疑，若中國官方新增病例的資料不確實，真實遠高於官方數字，那為什麼國民黨要拿台灣醫療人員去獻祭？為什麼要選在台灣疫情在管控鬆綁後漸趨平穩之時，要求台灣去冒風險？若有什麼萬一，台灣的景氣風險誰來負責？痛批國民黨「其心可議」。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁曝訪日心得盼團結　選後首役「成為嘉義隊一員」

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

陳其邁曝訪日心得盼團結　選後首役「成為嘉義隊一員」

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

陳其邁曝訪日心得盼團結　選後首役「成為嘉義隊一員」

胡金龍好「薪」情：陪鏞基打球　笑稱想一起辦引退

屏東近3成比特犬未絕育　明年3／1起未絕育+未登記最重罰50萬

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被拖出會館痛扁　主嫌遭收押

掌摑女信徒挨轟！太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆

吸得到軟Q米大福、清爽桂花凍！冬季最新「草莓甜品系手搖」來了

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

更多熱門

相關新聞

侯友宜與朱立倫相擁互讚　挺「稱職的主席」喊團結

侯友宜與朱立倫相擁互讚　挺「稱職的主席」喊團結

國民黨新北市黨部13日舉辦感恩茶會，侯友宜致詞時特別與朱擁抱並表示，「朱主席是我們最棒的總教練，榮耀是屬於朱主席的，感謝他無公無私帶大家向前行」；朱也表示，侯是好好做事的最佳典範。外界關注兩人2024到底是否會合作？侯今（14）日受訪時指出，主席這次選舉讓我們非常感動，是一個很稱職的主席，希望每一個人在自己的工作崗位上努力為人民做事，大家團結在一起，好好做事。

藍立委「初選規則」不利新人？　徐巧芯爆「黨員名單有問題」

藍立委「初選規則」不利新人？　徐巧芯爆「黨員名單有問題」

朱立倫合體侯友宜喊「2024提最強人選」　王鴻薇曝「勝選方程式」

朱立倫合體侯友宜喊「2024提最強人選」　王鴻薇曝「勝選方程式」

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

王鴻薇哭了！　里長的生日願望是「我」當選立委

王鴻薇哭了！　里長的生日願望是「我」當選立委

關鍵字：

小三通朱立倫陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面