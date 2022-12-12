上網購物詐網友買單！詐欺通緝犯「癡」泡芙遭逮…冰箱零食塞爆

▲新竹熱愛泡芙的劉姓嫌犯經常上網購買泡芙後，詐騙網友幫他付錢，或以賣泡芙詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹一劉姓詐欺通緝犯經常在網路上訂購商品和遊戲點數後，在臉書開假帳號誆稱有名牌包、手機等商品要賣，讓不知情的網友向他買東西後，將錢匯到遊戲點數等賣家的帳戶，詐得商品後再轉賣牟利。警方獲報後，經查發現劉嫌特別鍾愛買賣泡芙詐騙，到劉嫌家搜查，當場人贓俱獲在冰箱發現滿滿的泡芙，讓劉嫌只能認栽，初步調查，劉嫌詐騙30餘人，詐得不法利益約70萬元。

新竹市警察局第二分局破獲一起假網拍三方詐騙案，被害人稱於網路購買LV包包，匯款後對方卻失去聯繫，也苦等不到包包，才發現遭詐騙，報警處理。

經組成專案小組追查發現，劉姓嫌疑人於臉書申請假帳號，在網路上佯稱販賣包包、手機等高單價商品詐騙，並同時向網路其他賣家購買食品、名牌包、遊戲點數等，詐騙被害人匯款至善意第三方網路賣家之帳戶，藉以無償獲取商品及遊戲點數轉賣牟利，經清查劉嫌詐騙30餘人，詐得不法利益約70萬元。

專案小組發現劉嫌個性狡滑，因詐欺案通緝中，猶如神鬼玩家一般，不斷變換網路身分及住處，以短租套房方式躲避追緝，行蹤難以掌握。但百密一疏，警方於其網路發文發現劉嫌似乎特別鍾情泡芙，甚至也曾因購買泡芙遭詐騙，經鎖定其喜好及作案模式後，趁他再次詐騙某知名泡芙店家時，查到劉嫌租屋處並入內搜索，當場人贓俱獲在冰箱發現滿滿的泡芙，讓詐欺犯嫌百口莫辯。

▲劉嫌冰箱滿滿飲料和泡芙，床頭櫃還有洋芋片，似乎相當喜歡零食。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市警察局第二分局呼籲，此為典型假網拍三方詐騙，消費者網路購物下單前務必多加查證，可多觀看賣方評價，選擇可信度高或有實體店面的賣家交易，以免遭詐騙。