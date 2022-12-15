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男友狂逗弄「硬了在想什麼？」　妹子曝超悲結局...老司機秒懂

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲男友有生理反應，卻不想要壞壞，讓原PO感到困惑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「男生硬的時候在想什麼？」一名女網友透露，兩人常常挑逗彼此，而男友的小弟弟也起生理反應，正當原PO陶醉其中時，男友下秒竟起身做別的事，讓原PO內心糾結又困惑，「為啥都硬了還不想？」文章曝光後，引來老司機反問，「難道晨勃就一定要晨砲的嗎」、「男生硬了就想做的話，一天不就要做800次了？」

一名女網友在Dcard困惑直呼，與男友同居約1年左右，有時候兩人調情、互躺在對方懷裡時，發現男友有硬挺的生理反應，正當原PO渴望被愛撫時，男友竟下床去做別的事情，讓原PO一臉不知所措。

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原PO無奈討拍，男友上秒才在逗弄，等一會又做自己的事，把她搞得好錯亂，「就算我想（壞壞）也不知道怎麼繼續下去？」直到某次真的受不了，原PO一問男友原因，竟得到「太累了」而不想激戰的答案。

一席話仍讓原PO無法理解，「為啥都硬了還不想？硬了...不是因為想做嗎？」對此，原PO也好奇求問，「男生硬的時候在想什麼？」

文章曝光後，一票網友熱議，「他的懶惰戰勝了他的性慾」、「換個角度想，如果男友三不五時硬起來又要妳解決，妳不是又感覺變洩慾工具嗎」、「男生硬了就想做的話，一天不就要做800次了」、「硬了不一定想要，起反應不見得都是色，摩擦壓迫、想尿尿都有這反應，有時候是控制不了，但控制想法還是可以的」、「女生濕了也不一定想做啊，不難理解吧」、「難道晨勃就一定要晨砲的嗎」、「硬是生理反應，想做是心理反應。相對也會有人想做，但是硬不起來」。

另有女網友爆料另一半糗事，「男生不是莫名其妙會硬嗎？我男友上次看LOL的影片也莫名硬，昨天躺在床上跟我一起看韓劇也硬」、「男友看我哭也會硬」、「我男友上次吃完滷肉飯要跟我炫耀他肚子吃得好大，結果一拉開小GG硬了，我笑死...吃個滷肉飯在衝三小」。

「約會診療室」曾指出，女友脫光光調情，卻遇到男友拒絕嘿咻，背後可能藏4個原因，像是「工作壓力大，或是你根本就是工作狂」、「因為男性自戀」、「早洩、性功能障礙引起的沮喪感」、「幻想過著穴居生活」。

▼網友們給答案。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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