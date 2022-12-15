把886變09詐騙　警破天道盟、小南門10處黑幫關鍵轉接機房

記者鄧木卿／台中報導

國人接到從國外打來的電話開頭是886，但詐騙集團利用DMT設備，可以將開頭號碼變成09，讓民眾誤以為是在台灣撥打，鬆懈警覺心，因而被騙，刑事局偵六大隊上周在桃園中壢區分別逮捕「天道盟太陽會」及「小南門」幫派背景的曾姓男子及冉姓男子到案，破獲全台10處向民眾租用放置的DMT轉接機房，成功從中阻斷詐騙網絡，粗估詐團透過2嫌的轉接設備，有50多人被騙，獲利1600多萬元。

▲刑事局中打破獲有黑幫背景的2名嫌犯，查獲全台10處轉接機房。（圖／民眾提供，下同）

目前的詐騙模式大多是前端詐欺犯在大陸或東南亞打電話回台灣詐騙，透過在台灣的DMT轉接設備，將號碼開頭886變成09，被害人受騙匯款後，再由末端車手去ATM提款，刑事局破獲的就是阻斷屬於中段的電話轉接機房。

桃園市警察局中壢分局10月4日巡邏時，意外查獲天道盟太陽會成員的31歲曾姓犯嫌，騎乘機車載運DMT設備時被查扣，警方認為必須往上溯源，會同刑事局第六大隊第二隊共組專案小組續行追查，經2個月蒐證完備，12月6日又在桃園逮捕「小南門」幫派成員的30歲冉嫌。

2嫌在屏東縣、台南市、雲林縣、台中市及桃園市等5縣市10個地點，向民眾承租放置DMT設備，月租2萬至3萬，租期從2周至4個禮拜不等，不斷遷移地點，躲避查緝。

警方逮捕曾嫌及冉嫌後移送桃園地檢署，已被依詐欺罪嫌收押禁見，其餘11名出租人全都交保。